Chi è Christian Fregoni, il campione di Caduta Libera stasera torna in tv Christian Fregoni, il bagnino bresciano campione di Caduta Libera, torna stasera nella trasmissione che lo ha reso celebre: sarà protagonista di Caduta Libera Campionissimi.

Il campione di Caduta Libera Christian Fregoni ha conquistato tutti, non solo per la sua bravura, ma anche per il suo bell'aspetto, che in pochissimo tempo lo ha reso uno dei volti più cercati sul web. Il bagnino che ha conquistato il podio della trasmissione tv di Canale 5 – e che successivamente è entrato anche nel cast de La Pupa e il secchione e viceversa – tornerà stasera all'edizione speciale di Caduta Libera Campionissimi.

Chi è Christian Fregoni

Nato a Brescia nel 1992, il ragazzo da come si può comprendere guardando i suoi profili social, è un appassionato di sport, tanto da tramutare questa sua passione in un vero e proprio lavoro. Attualmente lavora all'Eurosport Club di Brescia, dove tutti i giorni porta a termine il suo allenamento, inoltre la sua passione è supportata anche dallo studio. Christian sta per laurearsi in Scienze Motorie, completando così anche il suo percorso universitario. Un percorso che sembra seguire perfettamente le sue passioni, che il ragazzo porta avanti con costanza e determinazione.

Le stesse caratteristiche che gli hanno permesso di sconfiggere Francesco, colui che aveva battuto Nicolò Scalfi, e prenderne il posto come diretto campione.

Christian Fregoni è fidanzato con Delia Verzelletti

Christian Fregoni è fidanzato con Delia Verzelletti. Sul profilo Instagram di Christian Fregoni è apparsa anche una foto della coppia. La loro relazione è nata da pochissimo, infatti si sapeva che Christian Fregoni fosse in realtà single. Delia Verzelletti ha 26 anni ed è di Brescia. Laureata in Scienze Motorie, specializzata in Scienze e Tecniche Psicologiche. Stando alla sua bio instagram, anche lei sarebbe una bagnina.

Quanti soldi ha vinto il campione di Caduta Libera

In poche puntate il giovane bresciano si è fatto subito voler bene dal pubblico e ha concluso con un montepremi fantastico: 210 mila euro. Christian ha mostrato una grande conoscenza sui più disparati argomenti, dalla storia alla televisione, alla musica fino alla letteratura. Il bel bagnino ha sfatato il mito secondo cui bellezza e intelligenza non sempre vadano di pari passo.