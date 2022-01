Nicolò Scalfi: “Dopo Caduta Libera sono stato minacciato dagli hater” Nicolò Scalfi ha ripercorso la sua esperienza a Caduta Libera: i soldi vinti, la notorietà e le minacce degli hater. Poi, ha chiarito che vorrebbe partecipare a un reality, ma esclude il Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Il campione di Caduta Libera Nicolò Scalfi, si è raccontato in un'intervista rilasciata a SuperGuidaTv. Il ventitreenne ha dichiarato che la sua vita è molto cambiata anche grazie all'affetto ricevuto dal pubblico. È tornato a parlare di come abbia speso i 760 mila euro vinti: "Per ora i soldi che ho vinto li ho spesi per lo studio e il resto li sto tenendo da parte per altri progetti. Sto approfittando delle possibilità che mi ha offerto la televisione". Quanto alla sua situazione sentimentale, invece, ha fatto sapere di essere single: "La situazione è stabile. Sono un single per scelta. Quando capiterà la persona giusta cambierò idea".

Le minacce ricevute dagli hater

Il percorso nel programma Caduta Libera, condotto da Gerry Scotti, non è stato tutto rose e fiori. A un certo punto, infatti, Nicolò Scalfi venne accusato sui social di essere stato aiutato e dunque, alcuni insinuarono che la vincita non fosse tutta farina del suo sacco. A riguardo, il campione ha dichiarato:

"Ho ricevuto minacce da parte degli hater. Ho pensato però che fosse normale che il telespettatore da casa potesse pensare che ci fossero delle macchinazioni. Mi sono arrivate critiche e commenti di vario tipo. Io ho cercato di non dargli troppo peso. Ho vissuto con tranquillità il mio percorso essendo consapevole delle mie capacità e di quello che meritavo".

Nicolò Scalfi non parteciperebbe mai al Grande Fratello

Nicolò Scalfi si è detto aperto all'idea di partecipare a un reality, anche se al momento non avrebbe ricevuto alcuna proposta. Poi, ha concluso con una precisazione. Non prenderebbe mai parte al Grande Fratello Vip: "È l’unico reality che rappresenta per me un tabù. È un tipo di reality che non mi è mai piaciuto guardare e non mi ci vedrei all’interno di quel contesto. Mi sentirei più adatto per L’isola dei famosi".