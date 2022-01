Chi è Michele Marchesi, campione in carica di Caduta libera: quanto ha vinto il dottore di Pavia Michele Marchesi è il campione in carica di Caduta Libera che questa sera, 5 gennaio, affronterà gli avversari nel quarta e ultima puntata della versione Campionissimi del game show. L’appuntamento è alle 21.20 su Canale 5 con Gerry Scotti.

A cura di Elisabetta Murina

Michele Marchesi è il campione in carica di Caduta Libera. Questa sera, 5 gennaio, parteciperà al quarto e ultimo appuntamento del game show dedicato ai Campionssimi, sfidando i tre che hanno vinto nelle puntate precedenti, Nicolò Scalfi, Maria Grazia Grimaldi e Cristian Fregoni. L'appuntamento è alle 21.20 su Canale 5 con Gerry Scotti. Finora, Michele ha guadagnato un montepremi di 275mila euro.

Chi è Michele Marchesi, il neuropsichiatra di Pavia

Michele Marchesi ha da poco compiuto 30 anni ed è originario di Pavia. Terminati gli studi in Neuropsichiatria, ha deciso di specializzarsi nel ramo della Neuropsichiatria Infantile. È una persona piuttosto riservata e su di lui si hanno poche informazioni. Durante una puntata ha rivelato di essere un grande appassionato di film Disney. Sul suo profilo Instagram (IG @michele.marchesi), invece, si legge che ha un dottorato di ricerca in italianistica ed è un grande appassionato di camminate e di fotografia, che poi condivide per la maggior parte sui suoi account social.

La vita privata di Michele Marchesi, è sposato con Claudia Piccioli

Come si può vedere dagli scatti postati sul suo profilo Instagram, Michele è sposato con Claudia Piccoli. I due sono convolati a nozze nel 2020 e sui social hanno postato le immagini di quel giorno. Ora convivono e trascorrono molto tempo insieme, dalle festività natalizie alla quotidianità e le vacanze estive.

Quanto ha vinto Michele Marchesi a Caduta Libera fino a oggi

Il montepremi che Michele Marchesi ha vinto finora a Caduta Libera ammonta a 275mila euro. L'ultima vincita risale ai primi di dicembre, quando nella puntata del 7 dicembre è riuscito a conquistare 70mila euro, portando la sua vincita totale da 205 a 275mila euro. Ma la somma potrebbe ancora crescere. Il campione infatti è tuttora imbattuto e, finita la parentesi Caduta Libera Campionissimi, continuerà a combattere per il titolo e per riuscire a vincere ancora una volta.