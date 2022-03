Perché Flavia Vento ha abbandonato La Pupa e il Secchione: “È successa una cosa grave” L’ormai ex Pupa Flavia Vento in collegamento con La Pupa e il Secchione ha spiegato perché ha deciso di abbandonare definitivamente il programma.

A cura di Gaia Martino

Flavia Vento ha deciso di abbandonare La Pupa e il Secchione a sole poche puntate dall'inizio. Non è una novità per gli amanti dei reality che già diverse volte hanno visto la showgirl ritirarsi dai programmi. Barbara D'Urso non appena iniziata la puntata ha parlato di quanto accaduto: "Mi hanno chiamato e mi hanno parlato di Flavia Vento. Mi hanno detto ‘Ha passato una notte terribile, ha tentato di dormire nel giardino, vuole andare via'. Le ho parlato al telefono, ho provato a convincerla ma è fuggita". Così, dal suo studio, la conduttrice dello show si è collegata con la diretta interessata per conoscere qualche dettaglio in più riguardo il suo improvviso abbandono. Stando alle parole dell'ormai ex pupa sarebbe successo qualcosa di grave che le avrebbe fatto cambiare idea sulla sua permanenza in villa.

Le parole di Flavia Vento

Flavia Vento non ha rivelato cosa è successo esattamente, quale sia stato il motivo che l'abbia spinta a lasciare definitivamente La Pupa e il Secchione. In collegamento con lo studio, con un tono infastidito, ha spiegato:

Sai che non avrei parlato di quello che è successo, sono cose mie private. Non voglio parlare di questo, mi dispiace. E' successa una cosa di cui non voglio parlare, quando sarà ne parlerò, una cosa abbastanza grave. Ed è il motivo per cui ho deciso di andarmene.

Le sue parole non hanno convinto però nessuno in studio e così è partito uno scontro gli opinionisti.

Lo scontro con gli opinionisti

Le motivazioni di Flavia Vento poco chiare non hanno convinto affatto Antonella Elia, Soleil Sorge e Federico Fashion Style, gli opinionisti dello show che subito l'hanno attaccata. La meno dolce è stata Antonella Elia la quale ha esordito con un "Patetica". La replica immediata dell'ormai ex pupa è stata: "Antonella no eh, ti denuncio. Non voglio rispondere neanche perché non sai le cose. Non posso spiegarlo perché sono cose mie private. Soleil Sorge crede che abbia mancato di rispetto al programma: "Potresti anche chiedere scusa al programma, ai tuoi compagni, a Barbara", stessa idea per Federico Fashion Style che le ha ribadito: "Puoi avere tutti i problemi del mondo ma non hai portato rispetto". Ma la Vento non si è lasciata convincere, non ha rivelato altro e non ha cambiato idea. A prendere il suo posto come Pupa è Elena Morali.