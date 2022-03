Flavia Vento ha abbandonato la Pupa e il Secchione, ecco chi la sostituirà Flavia Vento ha abbandonato la Pupa e il Secchione, lasciando solo il Secchione Aristide Malnati. Per questo, al suo posto, entrerà una nuova Pupa: Elena Morali.

A cura di Elisabetta Murina

Flavia Vento ha deciso di abbandonare La Pupa e il Secchione. Dopo 8 giorni, la showgirl si è ritirata anche da questo show, condotto da Barbara D'Urso in prima serata su Italia1. Non è la prima volta, infatti, che sceglie di ritirarsi da un reality: era già successo con La Fattoria, con due edizioni dell'Isola dei Famosi e con il Grande Fratello. Per colmare la sua assenza, la conduttrice ha scelto una nuova Pupa, che farà il suo ingresso nella puntata di questa sera, martedì 29 marzo. È una showgirl non nuova alle dinamiche del gioco, a cui ha già partecipato in una delle primissime edizioni.

Chi sarà la sostituta di Flavia Vento

"La Pupa Flavia è andata via e Aristide Malnati è rimasto solo, per cui facciamo entrare una nuova pupa", ha annunciato Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. Visto che il secchione Aristide non ha più una compagna nel programma, al suo posto entrerà una nuova Pupa: Elena Morali. La showgirl, lunghi capelli biondi e personalità decisa, non è nuova alle dinamiche del gioco e si è già messa più volte in discussione davanti alle telecamere. Ha partecipato a una delle primissime edizioni dello show, classificandosi al secondo posto. Per anni è stata fidanzata con il comico Scintilla, nome d'arte di Gianluca Fubelli, arrivando quasi a fare con lui il grande passo. Il rapporto però è naufragato per via di un presunto tradimento da parte dell'ex Pupa, che ha presto ritrovato la felicità tra le braccia di Luigi Mario Favoloso, da cui dovrà separarsi per un pò per via della sua nuova avventura.

Cosa succederà nella puntata del 29 marzo

Stando alle anticipazioni, la terza puntata de La Pupa e il Secchione sarà ricca di colpi di scena. Oltre all'ingresso di Elena Morali per sostituire Flavia Vento, ci sarà una nuova "Pupa per una sera": la neomamma Clizia Incorvaia. Il suo ruolo, come quello di Lulù Selassié la scorsa settimana, sarà determinante per la classifica finale dei concorrenti. In studio poi ci sarà Guenda Goria, futura sposa del secchione Mirko Gancitano, che fa coppia con Mila Suarez. In più, Francesco Chiofalo e Gianmarco Onestini saranno protagonisti di un acceso scontro.