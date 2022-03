Flavia Vento si è ritirata anche dalla Pupa e Il Secchione, D’Urso: “È andata a casa dopo 8 giorni” Flavia Vento si è ritirata anche dalla Pupa e il Secchione Show. Un nuovo abbandono si aggiunge alla lista dei reality che ha lasciato, dall’Isola dei Famosi al Grande Fratello Vip.

A cura di Daniela Seclì

Flavia Vento si è ritirata da La Pupa e il Secchione Show 2022. La showgirl, come fatto in precedenza nei reality La Fattoria, L'Isola dei Famosi e Il Grande Fratello Vip, ha lasciato anche il programma condotto da Barbara D'Urso. Ad annunciarlo, è stata la conduttrice, che ha anche fatto sapere che è stata già selezionata una nuova Pupa.

Perché Flavia Vento si è ritirata dopo 8 giorni

La decisione di lasciare La Pupa e il Secchione Show, sarebbe maturata dopo la seconda puntata del programma. La showgirl era rientrata alla villa insieme ad Aristide Malnati. Nonostante avessero perso la prova del Bagno di Cultura, Barbara D'Urso aveva chiesto di non eliminarli ma di permettere loro di restare una settimana in più:

"Avevo chiesto di farla rimanere una settimana, ma senza eliminazione, ma doveva dormire nello sgabuzzo insieme ad Aristide Malnati. Lei ha iniziato a dare segni di cedimento. Prima ha cercato di dormire fuori nel giardino, poi ha fatto le valigie. La situazione attuale è che vorrebbe abbandonare anche questo reality".

Quindi ha mostrato una grafica che riassumeva tutti i reality abbandonati da Flavia Vento: La Fattoria dove ha resistito 6 giorni, L'isola dei famosi dove ha partecipato per due volte ritirandosi rispettivamente dopo 14 e 7 giorni e poi il record, il Grande Fratello Vip dove si è ritirata dopo 1 giorno. Barbara D'Urso ha provato a convincerla a restare, ma Flavia Vento si è ritirata.

Flavia Vento si ritira, arriva una nuova Pupa

Nella puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa venerdì 25 marzo, Barbara D'Urso ha ufficializzato il ritiro di Flavia Vento: "Si è ufficialmente ritirata dopo 8 giorni. Lei è già andata a casa. La motivazione, in realtà, non è la mancanza dei suoi cani. Ho tentato di tutto. I motivi poi li spiegheremo martedì. Non sono arrabbiata, perché come fai ad arrabbiarti con Flavia". Poi ha annunciato: