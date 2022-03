Denis Dosio torna sui social e racconta: “Ecco cosa è successo mentre giravo il video nel bosco” Denis Dosio è tornato sui social e ha raccontato il motivi per cui è stato fermato dalla polizia mentre girava un video nel bosco, specificando di non essere stato arrestato.

A cura di Ilaria Costabile

Denis Dosio è tornato sui social per raccontare quello che gli è accaduto solo qualche giorno fa e che ha fatto letteralmente il giro del web. L'ex gieffino, infatti, è stato sorpreso in un bosco dalla polizia mentre girava un video per Onlyfans e in quel frangente è stato fermato dalla volante affinché potessero fare gli accertamenti necessari. Su Instagram il modello spiega nel dettaglio come sono andate le cose, specificando di non essere stato arrestato come alcuni avevano immaginato.

Il racconto di Denis Dosio

La star di OnlyFans spiega ai suoi follower il motivo per cui è stato fermato dalla polizia, per chiarire una situazione che alcuni avevano frainteso, pensando che fosse stato arrestato e avesse trascorso anche una notte in carcere. Nulla di tutto questo è avvenuto, come ha raccontato lui stesso: "Non sono stato arrestato, non sono stato in carcere in questi giorni. Sono stato portato via dalla Polizia, alla loro macchina. Mi hanno controllato le generalità, però non sono finito in cella". Dosio stava girando uno dei tanti video che fanno migliaia di visualizzazioni sulla piattaforma dove ormai a seguito da milioni di persone ed era in compagnia di un amico, nonché volto noto di OnlyFans, con cui aveva deciso di affrontare questa avventura:

Io ho chiamato un mio amico che viene dalla Cecoslovacchia, uno dei top 10 a livello mondiale di Only Fans. Lui è arrivato, abbiamo preso un elicottero, siamo finiti in un lago ghiacciato, dove c’era un bosco perfetto per girare. Siamo andati nel bosco a realizzate questo video, andatevelo a vedere perché ci ho quasi rimesso la pelle. Una volta nel bosco isolato dove non c’era nessuno, però c’era un passante che ci ha visto, anche perché è girata una foto che ci hanno scattato. Lo stesso che ci ha fatto la foto ha chiamato la Polizia di sicuro.

Il video recuperato e pubblicato

Quanto dichiarato da Denis Dosio corrisponde, in sostanza, con quanto detto anche dal suo staff che aveva confermato l'accaduto tramite alcune storie pubblicate su Instagram, in cui si comunicava l'assenza temporanea dell'influencer. Ovviamente gli agenti hanno voluto visionare il video che, però, è stato recuperato dal modello, come racconta invitando anche i suoi fan a vederlo quanto prima: