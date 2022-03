“Beccato Denis Dosio nudo nel bosco, è stato portato via dalla polizia” Denis Dosio sarebbe stato beccato dalla polizia nudo nel bosco insieme ad un altro ragazzo. Un testimone ha scattato una foto, poi spuntano le parole dell’influencer.

A cura di Gaia Martino

Denis Dosio sarebbe stato beccato in flagrante, semi nudo, con un altro ragazzo, nel bel mezzo del bosco. La fotografia in questione è stata scattata da un testimone, inviata al sito Webboh, il quale ha aggiunto di aver visto inoltre l'ex concorrente del Grande Fratello VIP andare via insieme alla polizia. Quanto accaduto e raccontato da una talpa coinciderebbe con alcune parole, le ultime, del giovane dette nelle sue Instagram stories e sulla piattaforma OnlyFans.

Cosa è successo a Denis Dosio nel bosco

Non è ben chiaro cosa sia successo a Denis Dosio nelle ultime ore ma poco prima di diventare totalmente assente su Instagram, aveva raccontato ai suoi follower di ‘un casino' capitato nella giornata. "Mi stanno sequestrando il cellulare, non so se sarà un addio o un arrivederci, spero la seconda, ciao" sarebbero state le sue parole, prima di far sparire ogni traccia di sé. A rivelare i dettagli della vicenda è Webboh che ha ricevuto una segnalazione da un testimone oculare che avrebbe visto Denis Dosio andare via con le forze dell'ordine dopo essere stato beccato nudo in un bosco, con un altro ragazzo. Si legge poi che nella didascalia dell'ultimo post su OnlyFans pubblicato, l'ex gieffino avrebbe spiegato nel dettaglio:

La polizia (segnalata con un’emoji) ci ha beccati mentre facevamo un video nel bosco, non so cosa succederà ora, e nemmeno cosa ne faranno di quel video. Ci stanno portando via, ho paura.

Probabilmente l'influencer era lì, nel bosco, per registrare un nuovo contenuto da pubblicare su OnlyFans.

Il successo di Denis Dosio su OnlyFans

Denis Dosio è diventato uno delle star di OnlyFans, la piattaforma grazie alla quale influencer e personaggi famosi del gossip sviluppano abbonamenti e guadagnano soldi attraverso foto e video piccanti. E probabilmente il 21enne si trovava nudo nel bosco per registrare un nuovo contenuto per i suoi ‘clienti', gli stessi abbonati che hanno assistito al gesto plateale di diversi mesi fa quando il giovane si è registrato mentre si infilava patatine nel suo lato B.