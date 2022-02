L’auto della madre di Denis Dosio distrutta dai vandali: “Ci hanno urinato sopra, mi fate schifo” L’auto della madre di Denis Dosio è stata distrutta nella notte da un gruppo di vandali. Via Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello ha raccontato l’accaduto, sentendosi in qualche modo responsabile.

A cura di Elisabetta Murina

Spiacevole incidente per Denis Dosio. Nella notte l'auto della madre è stata distrutta da tre ragazzini, che hanno spaccato lo specchietto e lasciato poi un biglietto con il suo nome. L'influencer ed ex concorrente del Grande Fratello si è sfogato sui social, raccontando l'episodio e lanciando anche un messaggio agli autori del gesto: "Mi avete fatto rialzare più forte di prima".

Il racconto dell'accaduto

Con alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, l'ex gieffino ha raccontato quanto accaduto durante la notte all'auto della madre, che è stata distrutta da un gruppo di ragazzini: "Immaginate di svegliarvi una mattina e trovare vostra madre con le lacrime agli occhi, perché non le si accende più l’auto, perché gliel’hanno distrutta", ha spiegato Denis Dosio. E ha poi aggiunto di sentirsi in parte responsabile dell'accaduto, dal momento che i vandali hanno lasciato un biglietto con il suo nome: "Pensate se la colpa di tutto ciò fosse indirettamente vostra. Una gang di ragazzini, due ragazzi e una ragazza sono stati visti nella notte distruggere l'auto, urinarci sopra, e lasciarci un bigliettino con il tuo nome per far sì che tutto si ricollegasse a te".

"Mi avete fatto rialzare più forte di prima"

Nonostante lo spiacevole incidente, Denis Dosio ha voluto lanciare un messaggio sui suoi social, spiegando di non essersi in alcun modo perso d'animo, anzi: "Quello che io voglio dirvi e il messaggio che vorrei che coglieste è che dovete sempre rialzarvi, nonostante tutto e nonostante tutti, esattamente come me in questo momento. […] Con questo atteggiamento, mi avete soltanto fatto rialzare, solo più forte di prima".