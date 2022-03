La Pupa e il Secchione Show 2022

Mila Suarez a La Pupa e il Secchione, l’ex di Alex Belli incontra Soleil dopo lite con Delia al GF 16 Mila Suarez è una concorrente del reality La Pupa e il Secchione. La modella marocchina è stata fidanzata con Alex Belli dopo la fine del suo matrimonio con Katarina Raniakova e prima che conoscesse Delia Duran. Ha anche partecipato al Grande Fratello Vip, nell’edizione del 2019.

A cura di Elisabetta Murina

Mila Suarez sarà una concorrente del reality La Pupa e il Secchione, in partenza il 15 marzo su Italia 1, sotto la conduzione di Barbara D'Urso. La modella marocchina è già un volto noto nel mondo dello spettacolo, grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip e anche al suo passato sentimentale. È stata fidanzata con Alex Belli dopo la fine del suo matrimonio con Katarina Raniakova e prima che conoscesse la sua attuale moglie, Delia Duran. Al momento pare che i rapporti con l'ex compagno non siano per nulla sereni. In più, in passato Mila ha avuto un confronto diretto con Delia nella casa del GF Vip, nell'edizione andata in onda nel 2019.

L'amore tra Mila Suarez e Alex Belli dopo la fine del matrimonio con Katarina Raniakova

Archiviato il matrimonio con Katarina Raniakova, l'attore ha avuto una relazione con Mila Suarez, modella di origini marocchine, conosciuta durante un set fotografico. Tra loro è stato subito colpo di fulmine, tanto che in poco tempo sono anche andati a vivere insieme. La storia è durata poco più di un anno e poi sarebbe finita a causa di un tradimento da parte di Alex con Delia, su attualmente moglie. In più, come ha dichiarato la modella in un'intervista al settimanale Di Più, lui l'avrebbe costretta a sottoporsi ad alcuni interventi di chirurgia estetica.

La fine della relazione e lo scontro con Delia Duran

La relazione tra Alex Belli e Mila Suarez è durata poco più di una anno, fino a quando la modella non sarebbe stata sbattuta fuori di casa dall'attore e sostituita da un'altra donna, Delia Duran, come ha raccontato in un'intervista al settimanale Nuovo:

Alex mi ha lasciata sola nel momento in cui avevo più bisogno di lui. Tutto è cominciato durante la settimana della moda di Milano, a settembre, subito dopo una vacanza da sogno in cui eravamo stati benissimo. Rientrata nel capoluogo lombardo ho affrontato un intervento per ingrandire il seno che mi ha tenuto a casa per qualche giorno e proprio nel momento del bisogno, lui mi ha abbandonato.

Alex Belli ha poi avuto modo di avere un confronto diretto con l'ormai ex fidanzata quando lei è entrata nella casa del grande Fratello Vip, nell'edizione del 2019. I due hanno avuto un vero e proprio momento di resa dei conti, in cui l'attore ha spiegato le vere ragioni per cui la loro storia è arrivata al capolinea: "Non ti sei mai resa conto dei problemi che avevamo. Non ti ho tradito. Le tue priorità, quando non ti hanno preso al GF e ti stavi tagliando le vene, erano rifarti il seno e il naso". Sempre nella casa, la modella ha avuto modo di confrontarsi anche con Delia, l'attuale moglie di Alex e la donna con cui ha iniziato una relazione dopo la loro rottura.

I commenti di Mila Suarez su Soleil Sorge e Alex Belli

Mila Suarez ha seguito l'ultima edizione del GF Vip appena conclusa e non ha potuto fare a meno di commentare le dinamiche che si sono create tra l'ex fidanzato e Soleil Sorge. Via Instagram, infatti, la showgirl non gliele ha di certo mandate a dire, definendola "falsa", "con una "doppia personalità", "calcolatrice", tanto da aver usato Alex per mettere in scena un vero e proprio teatrino: