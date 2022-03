La Pupa e il Secchione Show 2022

Mirko Gancitano a La Pupa e il Secchione, Guenda Goria: “Mi fido di lui, ma la gelosia c’è” Mirko Gancitano è nel cast de “La pupa e il secchione”, pronto a stare otto settimane lontano da casa e dalla sua Guenda Goria che, intanto, pur essendo felice per lui rivela: “La gelosia c’è però mi fido di lui”.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su La Pupa e il Secchione Show 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Torna su Italia1 "La Pupa e il Secchione", lo show che mette fianco a fianco ragazzi e ragazze dotati di svariate doti, dalla bellezza alla bravura nello studio, ed è così che tra gli studiosi di questa edizione c'è anche Mirko Gancitano. Il suo nome non è sconosciuto agli appassionati degli show di Canale 5, dal momento che è il fidanzato e futuro marito di Guenda Goria, oltre che uno degli amici più cari di Alex Belli e Delia Duran. Il giovane esperto di marketing, quindi, sarà catapultato in questa nuova avventura, e nonostante la sua dolce metà faccia il tifo per lui, la gelosia non manca.

Mirko Gancitano è tra i secchioni dello show

L'annuncio lo ha dato proprio Barbara D'Urso a Pomeriggio Cinque, quando ha iniziato a svelare i protagonisti di questa edizione del programma che, però, promette sorprese e novità rispetto all'edizione precedente, che già aveva subito qualche cambiamento rispetto agli albori delo show. La conduttrice, quindi, spiega che stavolta i protagonisti vivranno una sorta di reality:

A proposito di gelosie e di Mirko devo fare un annuncio molto importante. La busta choc è che Mirko Gancitano è ufficialmente un secchione de la Pupa e il Secchione Show. Starà chiuso per 8 settimane in una villa con le belle pupe. Lui è un ragazzo d’oro, molto studioso, ma avrà delle tentazioni.

Le parole di Guenda Goria

Non poteva mancare, però, il commento di Guenda Goria che ha più volte dichiarato di aver trovato in Mirko Gancitano l'uomo della sua vita, capace di renderla felice e di supportarla in ogni momento. La lontananza sarà una dura prova da dover affrontare, ma dove c'è amore c'è anche fiducia, quindi l'attrice si dice sicura del suo compagno, pur non nascondendo una certa gelosia alimentata anche dalle abitudini della sua dolce metà: