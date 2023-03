Grande Fratello Vip, Sarah Altobello è l’eliminato della puntata del 2 marzo 2023 È stata Sarah Altobello a dovere abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip. La concorrente ha perso la sfida al televoto contro Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi. A breve le nomination.

È stata Sarah Altobello a dovere abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip (per la seconda volta. Era già stata eliminata in precedenza ma era rientrata nella Casa grazie al biglietto di ritorno). La concorrente ha perso la sfida al televoto contro Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Edoardo Donnamaria e Edoardo Tavassi che sono riusciti a ottenere un numero maggiore di voti.

Chi è stato eliminato nella puntata del 2 marzo 2023, le percentuali

A dovere lasciare la Casa di Cinecittà nella puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo è stata Sarah Altobello. La concorrente era riuscita a ottenere solo il 12% dei voti. A seguirla, classificandosi quarto, è stato Edoardo Donnamaria con il 18% dei voti. A pari merito la fidanzata Antonella Fiordelisi che ha ottenuto il 18%. 19% dei voti a Nikita Pelizon, una percentuale migliore rispetto a quelli che l’hanno preceduta ma lontanissima da quella ottenuta da Tavassi che ha vinto questa sessione di televoto con il 30% delle preferenze.

Cosa è successo nella puntata del 2 marzo

La puntata del Grande Fratello Vip del 2 marzo è stata articolata nuovamente introno alla crisi vissuta da Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria che si sono allontanati, questa volta pare decisamente. Alfonso Signorini li ha voluto entrambi in studio per un confronto con Nicole Murgia, altra protagonista di questo triangolo. “Sei stata fortunata che il tuo ex fidanzato non sia entrato nella Casa”, è stata la bomba lanciata dall’ex gieffina. Spazio anche alla crisi vissuta da Davide Donadei che ha potuto leggere parte dell’intervista che la ex fidanzata Chiara Rabbi ha rilasciato a Fanpage.it. Momenti di tensione all’inizio della puntata quando il conduttore Alfonso Signorini e l’opinionista Sonia Bruganelli si sono arrabbiati con Donnamaria e Tavassi, definiti maleducati e privi di carattere. Sarah Altobello, eliminata, ha invece ricevuto la proposta di matrimonio di Tony Toscano.