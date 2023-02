Grande Fratello Vip, Sarah Altobello è l’eliminata della puntata del 20 febbraio Sarah Altobello è stata eliminata dal GF Vip nella puntata del 20 febbraio. Salvi Antonino e Andrea, che si sono salvati per poche manciate di voti.

A cura di Andrea Parrella

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Grande Fratello Vip si avvia alle fasi finali di questa edizione. Con il ritorno della doppia puntata settimanale va assottigliandosi anche il cast e l'eliminazione del 20 febbraio ha tolto un ulteriore tassello a questa edizione con l'eliminazione di Sarah Altobello. Salvi invece Andrea e Antonino, finiti al ballottaggio finale proprio con la concorrente pugliese, scoppiata in lacrime al momento dell'annuncio dell'eliminazione. Le nomination, invece, si conosceranno solo a fine puntata.

Chi è stato eliminato nella puntata del 20 febbraio 2023, le percentuali

La puntata del 20 febbraio del Grande Fratello Vip ha visto quindi l'eliminazione di Sarah Altobello che esce dopo diverse settimane trascorse nella casa aperta lo scorso settembre. Un'eliminazione per poche manciate di voti, queste le percentuali che hanno votato per il salvataggio dei rispettivi concorrenti in lizza per l'eliminazione:

Sarah Altobello 9,4%

Antonino Sipinalbese 9,5%

Andrea 6,1 %

Cosa è successo nella puntata del 20 febbraio

Una puntata, quella del 20 febbraio 2023, che è stata ricca di avvenimenti, liti, discussioni e momenti emozionanti. Prima di tutto lo scontro tra Matteo Diamante e Luca Onestini, che in settimana hanno avuto diversi momento di dissenso, tra cui il cosiddetto "bicchiere gate". Duro il rimprovero di Alfonso Signorini alla casa quando è stato il momento di soffermarsi sul duro confronto tra Oriana e Martina. La concorrente spagnola è stata innanzitutto ripresa per un consumo eccessivo di alcol, ma il conduttore si è soprattutto concentrato sulle parole pesantissime che lei e Martina si sono scambiate. "Molto spesso sono io stesso a cambiare canale", ha confessato ai concorrenti. Si è aggiunta Orietta Berti: "Abbiamo toccato il fondo, abbiate rispetto per chi vi guarda".

Proprio Sarah Altobello è stata protagonista di un confronto con Attilio Romita, dopo le offese subite giorni fa dal giornalista e l'incontro con la sorella, che ha attaccato appunto Romita, dicendogli che avrebbe dovuto vergognarsi per come si è comportato con la sorella. C'è stato anche un importante chiarimento tra Luca Onestini e Ivana e, allo stesso tempo, proprio per Onestini la visita dell'amico Raffaello Tonon.