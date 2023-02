La clamorosa reazione di Sarah Altobello che pesca il biglietto di ritorno al GfVip L’incredibile reazione di Sarah Altobello che scopre in studio di avere il biglietto di ritorno dopo essere stata eliminata. Giulia Salemi: “Il pubblico è contento perché Sarah è quella nota leggera che serve in casa”.

Colpo di scena al Grande Fratello Vip. Sarah Altobello ha pescato il biglietto di ritorno per fare subito rientro nella Casa del Grande Fratello Vip. La trentacinquesima puntata era finita male per la storica sosia di Melania Trump, che però una volta rientrata in studio ha potuto scartare e trovare l'ambito pass per fare subito il suo nuovo ingresso in gioco. La reazione di gioia della starlette è stata incontenibile. Diciamooo, come ama dire lei, che forse non c'era personaggio migliore di lei in questo momento a meritare una seconda opportunità.

Il grande colpo di scena

Alfonso Signorini ha fatto entrare Sarah Altobello in studio, proprio sotto gli occhi di Attilio Romita a cui fa sapere: "Mi hai perso anche come amica, spero di rientrare perché non ti voglio vedere". Ma Sarah Altobello non fa in tempo a raccogliere le sue cose, non fa in tempo a riabbracciare di nuovo il pubblico in studio che subito dopo, aperto il bussolotto, scopre di avere ancora un'ultima chance. La vip non sta più nella gioia e tutto lo studio le tributa un applauso lunghissimo, un'esultanza feroce con tuttii vipponi felici e alzati in piedi. Una vera e propria apoteosi. La reazione di Sarah Altobello, d'altronde, meritava.

Le reazioni a caldo

Le reazioni a caldo riguardo il rientro di Sarah Altobello nella casa del Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha subito lasciato la parola a Sonia Bruganelli. L'opinionista ha così commentato: "È incredibile. Aveva quel vestito bellissimo e poi alla fine è uscita in mutande, mi ha fatto proprio ridere". Anche il sentiment monitorato da Giulia Salemi è tutto per Sarah Altobello. Quando Alfonso Signorini chiama in causa la socialite, Giulia Salemi spiega: "Sono molto contenti sui social perché, oggettivamente, Sarah Altobello è quella nota leggere che serve in casa".