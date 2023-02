Litigi, insulti e parolacce al GFVip, Orietta Berti: “Privilegiati pagati per dire fesserie” Signorini annuncia un provvedimento disciplinare rivolto a tutti i Vip nella casa: “Provocazioni, scatti di rabbia e atteggiamenti aggressivi ingiustificabili”, sottolinea. “Tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare”, aggiunge Sonia Bruganelli indignata.

A cura di Giulia Turco

Al Grande Fratello Vip Alfonso Signorini annuncia un provvedimento disciplinare nei confronti dell'intera Casa di concorrenti. Nelle ultime settimane infatti i toni si sono parecchio alzati, i Vip continuano a litigare e a lanciarsi insulti spesso gratuiti, complici anche i due schieramenti che hanno spaccato il gruppo in due fazioni.

Il provvedimento del GFVip contro tutti i concorrenti

"Il provvedimento riguarda i Vipponi e i tre ospiti: al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma", legge Alfonso Signorini stando alla busta che gli viene portata dagli autori. "Provocazioni reciproche e gratuite, scatti di rabbia ripetuti e atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile: per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato". Alla prime lamentele dei Vip, prima fra tutte Ivana, Signorini fa sapere: "Se fosse stato per me avrei mandato tutti e tre via fuori dalla Casa".

Cos'è successo tra Oriana e Martina Nasoni

"Una scena pietosa, che coinvolge tutta la Casa", l'ha definita il conduttore annunciando il provvedimento. Ma cosa è accaduto negli scorsi giorni per scatenare tanta ira tra i concorrenti? A quanto pare, Micol sarebbe andata a riferire ad Oriana che Martina avrebbe utilizzato un epiteto molto pesante nei suoi confronti. "Io Pu*a? Tu non potresti nemmeno farla", le avrebbe risposto di contro Oriana. "Tu la fai fin troppo", la replica di Martina. Parole che hanno acceso i toni e innescato una lite sfociata in urla e atteggiamenti aggressivi tra le due fazioni. "Io quando vi vedo sul 55 cambio canale perché mi date fastidio, siete un pessimo esempio", sentenzia Signorini. "Dovreste pensare che manca un mese e mezzo e tra un mese e mezzo nessuno si ricorderà più di voi perché non fate altro che litigare", aggiunge Sonia. "Siete dei privilegiati, siete pagati per dire delle fesserie", è la stoccata finale di Orietta Berti.