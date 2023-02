Al GFVip Martina Nasoni dà della “pu**ana” ad Oriana, lei: “Ridicola, voglio le scuse in diretta” Scontro accesso nella casa del Grande Fratello Vip tra Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Le due si sono insultate e sono arrivate ad un faccia a faccia in cui la venezuelana ha chiesto alla ex di Daniele Dal Moro delle scuse in diretta.

A cura di Ilaria Costabile

Scintille nella casa del Grande Fratello Vip. A far scoppiare la discussione sono Oriana Marzoli e Martina Nasoni che hanno iniziato ad insultarsi avendo già trascorsi non proprio sereni alle spalle, essendo l'attuale flirt e la ex di Daniele Dal Moro. Lo scontro ha dato seguito ad una serie di discussioni collaterali. Le due gieffine hanno degenerato e la showgirl venezuelana ha chiesto alla sua rivale di ricevere delle scuse in diretta, per poi aggiungere che avrebbe intenzione di denunciarla.

Lo scontro tra Oriana e Martina Nasoni

Lo scontro avviene in cucina, ed è Martina a rivolgersi ad Oriana contestandole di essere maleducata e di dire spesso parolacce, la venezuelana le risponde a tono e da qui inizia un battibecco piuttosto serrato: "Mi chiami cogl**na" dice la Nasoni, smentita da Oriana, per poi riprendere dicendo: "E quando mi chiami p**a alle spalle, dimmelo in faccia". Marzoli, quindi, risponde dicendole di non averla mai chiamata così, e di contro: "Non è vero, ti ho sentito dirlo tante volte". Oriana, stuzzicando la rivale le dice: "Non avresti potuto neanche farlo" ed è qui che arriva la risposta lapidaria della ex di Daniele Dal Moro: "E tu lo fai anche troppo". La rabbia della gieffina esplode in un secondo e inveisce contro la romana dicendole: "Ma come ti permetti, ridicola, rosicona, chiedimi scusa, mi devi chiedere scusa in diretta".

La rabbia di Oriana Marzoli

Un faccia a faccia che ha inasprito ancor di più gli animi all'interno della casa, con Oriana offesa dall'insulto di Martina Nasoni e arrabbiata al punto da pensare di denunciarla. Parlando con Milena Miconi e spiegandole cosa fosse successo, poiché non tutti gli inquilini hanno assistito a quel preciso momento, scoppia a piangere e rivela cos'è che più di ogni altra cosa la fa soffrire di questo atteggiamento: