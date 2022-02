Grande Fratello Vip: Delia Duran, Davide, Katia e Manila al televoto, tra loro il primo finalista Nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 di lunedì 31 gennaio nessun eliminato. Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro in nomination. Tra loro, lunedì 7 febbraio, verrà scelto il primo finalista.

La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 31 gennaio, ha decretato il primo candidato alla finale. A spuntarla, è stata Delia Duran, che ha potuto accedere per prima a un televoto per scegliere il finalista. Durante la serata, dunque, non c'è stato nessun eliminato. In nomination con lei, per contendersi il primo posto da finalista, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. In puntata, spazio al triangolo tra Delia Duran, Alex Belli e Soleil Sorge. Inoltre, Gianmaria Antinolfi ha comunicato la sua decisione di lasciare il GF Vip. Biagio D'Anelli ha fatto una sorpresa a Miriana Trevisan.

Nessun eliminato nella puntata del 31 gennaio 2022

Il televoto vedeva protagonisti Delia Duran, Giucas Casella e Soleil Sorge. I tre concorrenti non sapevano che il più votato sarebbe stato il primo candidato alla finale. Ad avere la meglio è stata Delia Duran. Ecco le percentuali. La domanda a cui gli spettatori hanno risposto è stata: "Chi è il tuo preferito?".

Delia Duran 52%;

Soleil Sorge 36%;

Giucas Casella 12%.

Chi sono i concorrenti in nomination

Ogni gieffino ha dovuto indicare il concorrente che reputa meritevole di arrivare in finale. I più votati, poi, sono finiti al televoto con Delia Duran. Nomination segrete e palesi sono state scelte in modo del tutto casuale, in base alla scelta della piramide rossa o nera. Il primo finalista verrà decretato nella puntata di lunedì 7 febbraio.

Nomination palesi. Sophie Codegoni ha nominato Alessandro Basciano. Lulù Hailé Selassié ha nominato la sorella Jessica. Davide Silvestri ha nominato Katia Ricciarelli. Soleil Sorge ha nominato Katia Ricciarelli. Kabir Bedi ha nominato Barù. Manila Nazzaro ha nominato Miriana Trevisan. Giucas Casella ha nominato Katia Ricciarelli.

Nomination segrete. Barù ha nominato Davide Silvestri. Katia Ricciarelli ha nominato Davide Silvestri. Alessandro Basciano ha nominato Sophie Codegoni. Delia Duran ha nominato Manila Nazzaro. Miriana Trevisan ha nominato Manila Nazzaro. Nathaly Caldonazzo ha nominato Kabir Bedi. Jessica Hailé Selassié ha nominato la sorella Lulù.

Nominati: Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Tra loro, lunedì 7 febbraio, verrà scelto il primo finalista. Venerdì 4 febbraio, il Grande Fratello Vip non andrà in onda per non scontrarsi con il Festival di Sanremo 2022.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 31 gennaio 2022

Anche la puntata del Grande Fratello Vip del 31 gennaio ha concesso ampio spazio al rapporto tra Delia Duran e Alex Belli. La modella e attrice, in questi giorni, si è tolta la fede e in diretta ha lasciato il marito. Inoltre, Miriana Trevisan ha avuto modo di ricevere un'emozionante sorpresa da Biagio D'Anelli. Gianmaria Antinolfi ha comunicato la sua scelta di lasciare il GF Vip. Giucas Casella, infine, si è scusato per la sfuriata della scorsa puntata. Poi, ha confidato di conoscere Sergio Mattarella.