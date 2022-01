Gianmaria Antinolfi ha abbandonato la casa del GF Vip: “Ho preso impegni molto importanti” Gianmaria Antinolfi ha lasciato il Grande Fratello Vip 2022. In diretta, ad Alfonso Signorini, ha spiegato il motivo della sua decisione.

Gianmaria Antinolfi da tempo sosteneva di voler lasciare il Grande Fratello Vip. Già nelle scorse settimane, aveva assicurato che non si sarebbe trattenuto nella casa più a lungo di metà gennaio. Il concorrente del reality condotto da Alfonso Signorini, dopo avere temporeggiato, ha preso una decisione definitiva e l'ha comunicata in diretta, nel corso della puntata trasmessa lunedì 31 gennaio: Gianmaria Antinolfi ha lasciato il GF Vip.

Perché Gianmaria Antinolfi ha deciso di lasciare il GF Vip

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 31 gennaio, Gianmaria Antinolfi ha comunicato la sua decisione definitiva riguardo alla permanenza nella casa. L'imprenditore ha fatto sapere ai suoi compagni di avventura e agli spettatori:

"Ho deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip. Lo sai che ci siamo presi tutto il tempo possibile e immaginabile. Questa decisione non è dipesa da me. Noi ci eravamo dati una scadenza, che era il 13 dicembre. Avevo preso degli impegni molto importanti. Sono riuscito a spostarli un pochino però adesso abbiamo fatto tutto il possibile per rubare un po' di tempo in più".

Gianmaria Antinolfi ha salutato i concorrenti e ha lasciato la casa. Quando è uscito, ha rivisto il fratello Francesco che gli ha detto: "Sono orgogliosissimo di te, sei stato qui come sei a casa nostra. Per questo hai conquistato un posto nel cuore delle persone. Ti voglio bene. Sono felice di riaverti". Poi l'imprenditore è stato raggiunto anche dalla madre Esmeralda e dalla sorella: "Ce lo riportiamo a casa". La sua famiglia lo ha stretto in un abbraccio, mentre Gianmaria commentava: "È un po' strano, non sono più abituato a loro".

Gianmaria Antinolfi e il rapporto con Federica Calemme

Il percorso di Gianmaria Antinolfi nella casa del Grande Fratello Vip è stato caratterizzato da continue beghe sentimentali. Nei primi giorni, è andato in scena il rapporto conflittuale con Soleil Sorge, con la quale ha avuto un flirt in passato. Poi, si è legato a Sophie Codegoni. Nonostante tra loro ci siano stati baci infuocati, la relazione da parte della tronista di Uomini e Donne non è mai andata oltre l'attrazione. Archiviata anche Sophie Codegoni, che nel frattempo gli ha preferito Alessandro Basciano, si è avvicinato a Federica Calemme. Quest'ultima, una volta uscita dalla casa, gli ha rivolto una tenera dedica: "Grazie per aver sopportato i miei mille sbalzi d’umore e per essermi stato accanto in questo breve ma intenso viaggio dentro me stessa. Meriti tutto!". Non è detto che questo flirt non continui a riflettori spenti.