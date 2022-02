Biagio D’Anelli torna al GFVip per Miriana Trevisan: “Ma quale amore libero, io voglio solo te” Biagio D’Anelli ha scontato 7 giorni di quarantena per poter rientrare nella casa e riabbracciare la sua Miriana Trevisan. I baci passionali non finiscono, perché Biagio trascorrerà la notte con lei.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Biagio D'Anelli torna nella casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare Miriana Trevisan. L'ex gieffino ha scontato il periodo di quarantena necessario per poter rientrare a Cinecittà e abbracciare la sua amata senza alcuna barriera. Miriana non lo sa e in un primo momento crede di dover incontrare Biagio nella stanza degli abbracci attraverso il plexiglas: "Lo odio questo vetro". In realtà lui è dietro di lei pronto a sorprenderla.

La dedica d'amore di Biagio a Miriana

Al primo sguardo, i due si stringono in un lungo abbraccio, poi in un bacio passionale. Ha una rosa rossa da porgere a Miriana insieme ad una dedica d'amore che racchiude tutti i suoi sentimenti. "Devo dirti una cosa", le dice tra un bacio e l'altro. "Sono entrato in questa casa facendo l'errore più grande, quello di trarre conclusioni su una persona che non conoscevo. Trenta giorni", ovvero il tempo che hanno trascorso insieme nella casa, "possono sembrare pochi, ma quel maledetto Cupido già dal trentesimo giorno mi ha fregato". Poi una frecciatina al faticoso amore di Delia ed Alex. "L’amore ha tante sfaccettatura, c’è l’amore libero, ma io sono tradizionalista e voglio solo te".

Biagio D'Anelli resta nella casa

Per la felicità di Miriana, Alfonso Signorini ha proposto a Biagio di trascorrere una notte intera nella casa insieme a lei. Per lo meno, la quarantena è valsa a più di un abbraccio. Si erano lasciati tra passione, promesse, ma anche qualche litigio e incomprensione. D'altronde il tempo per conoscersi è passato in fretta e non basterà una notte a recuperarlo. Alla notizia di poter trascorrere qualche altra ora con Biagio Miriana è pazza di gioia: si lascerà andare alle effusioni? A giudicare dal loro incontro si direbbe proprio che non ha nessuna intenzione di lasciarlo uscire dalla porta rossa.