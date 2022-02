Giucas Casella su Sergio Mattarella: “Lo conosco bene, se non mi credete chiedeteglielo” Al Grande Fratello Vip 2022, la rivelazione che non ti aspetti. Giucas Casella ha svelato di conoscere molto bene il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

A cura di Daniela Seclì

Al Grande Fratello Vip 2022, la rivelazione che non ti aspetti. Alfonso Signorini ha fatto sapere che Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica. Uno dei concorrenti si è alzato in piedi e ha detto di conoscerlo bene. Stiamo parlando di Giucas Casella. Il conduttore, davanti all'inaspettata confidenza, ha voluto approfondire.

La rivelazione di Giucas sul Presidente della Repubblica

Quando Giucas Casella ha sentito che Sergio Mattarella è di nuovo il Presidente della Repubblica, ha commentato: "So che è un mio conterraneo, lo conosco pure. Ci siamo incontrati in diverse occasioni". Signorini gli ha chiesto di dirgliene almeno una e il concorrente ha spiegato:

"Mi ricordo una volta quando ero in collegio, ma non stava in collegio con me. Intendevo, che l'ho visto più di una volta e la prima volta quando ero in collegio. L'ho incontrato. Non era un mio compagno di classe".

Katia Ricciarelli ha invitato il conduttore a non approfondire: "Alfonso dai smettila". Ma Giucas ha continuato: "Lo conosco bene. L'ho incontrato da ragazzino e anche da adulto, più di una volta. Ho il piacere di averlo incontrato e ci ho parlato pure, ecco. Se vuoi chiediglielo". Alfonso Signorini gli ha assicurato: "Stasera lo chiamo".

Giucas Casella e Kabir Bedi si cimentano con la politica

Alfonso Signorini ha chiesto a Giucas Casella quale sia il nome di battesimo di Mattarella, ma lui non lo sapeva: "Come si chiama? Si chiama Mattarella. Mi dimentico anche come mi chiamo io a volte". Kabir Bedi glielo ha suggerito. L'attore lo ha aiutato anche a rispondere alla domanda: "Dove vive Mattarella?" di cui Giucas non conosceva la risposta. Casella, dopo aver confidato di sperare che prima o poi Silvio Berlusconi diventi Presidente della Repubblica, ha aggiunto di non avere idea neanche di chi sia il Presidente del Consiglio. Ancora una volta, Kabir Bedi è apparso preparatissimo e ha risposto prontamente: "Mario Draghi". Reale preparazione o frutto di una gag escogitata prima?