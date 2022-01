Giucas Casella dopo la sfuriata al GF Vip: “Scusate, ho perso la testa”, Bruganelli contro Nathaly Nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 31 gennaio, Giucas Casella ha chiesto scusa per aver perso la testa ed essersi scagliato contro Nathaly Caldonazzo. Sonia Bruganelli si è schierata contro la showgirl.

La puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 31 gennaio, ha avuto inizio dallo scontro che Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo hanno avuto nella scorsa puntata. Alfonso Signorini ha mostrato le reazioni avute dai concorrenti dopo che l'uomo si è scagliato contro la showgirl. Katia Ricciarelli ha spiegato di non averlo mai visto così: "Nathaly è una provocatrice". Manila Nazzaro si è schierata dalla parte di Caldonazzo: "Ci sarei rimasta male anch'io. Sotto stress si vedono i veri caratteri delle persone".

Il confronto in diretta tra Giucas e Nathaly

In diretta, tra i due c'è stato un confronto. Alfonso Signorini ha rimarcato come nel corso della settimana, Giucas abbia provato a fare pace con Nathaly, che tuttavia è rimasta ferma sulle sue convinzioni. La showgirl ha spiegato: "Non credo sia come si mostra. Qui è un po' una caricatura di quello che è. Ora abbiamo un rapporto più sereno. Ma mi aspetto un'altra nomination da lui". Anche Giucas Casella ha commentato l'accaduto:

"Rivedendomi penso di essere andato fuori di testa. Sono così. Purtroppo quando ho una reazione negativa e non ho colpa, vado su tutte le furie. Io non sto recitando, sono così. Qui sono spensierato, non ho strategie. Non penso alle strategie. Vado avanti così".

Sonia Bruganelli contro Nathaly Caldonazzo

Alfonso Signorini ha, a suo modo, spezzato una lancia a favore di Giucas Casella: "Nathaly ti assicuro che Giucas Casella non finge, è rintronato di suo. Al provino, mi chiamò Luca perché era convinto che fossi Luca Giurato". Anche Katia Ricciarelli ha voluto difenderlo, attribuendo la sfuriata ai troppi mesi trascorsi dentro la casa: "È vero che è stato eccessivo, ma è qui da cinque mesi, siamo con la testa piena d'aria. Ormai non c'è niente dentro, a volte ci dimentichiamo anche come ci chiamiamo. Però, è buono d'animo". Sonia Bruganelli si è schierata contro Nathaly Caldonazzo:

"A me sembra assurdo che Giucas debba giustificarsi con Nathaly. Costruire è difficile ma per distruggere basta un attimo. Tu Nathaly stai distruggendo, le persone che sono dentro da quattro mesi invece hanno fatto spettacolo. A me sembra che tu abbia un rapporto con gli uomini difficilissimo. Sembra ci sia un astio di base che ti porta a volerli ridicolizzare e metterli alla berlina".

Infine, Giucas Casella ha chiesto scusa e ha abbracciato Nathaly Caldonazzo.