Giucas Casella fuori controllo al GF Vip, piange e urla contro Nathaly Caldonazzo: “Bugiarda” Giucas Casella ha perso il controllo nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa il 28 gennaio. Urlando si è scagliato contro Nathaly Caldonazzo.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip trasmessa venerdì 28 gennaio, è arrivata la sfuriata che probabilmente in pochi si aspettavano. Giucas Casella ha perso le staffe per una banalità. Nathaly Caldonazzo, infatti, ha sostenuto di non reputarlo sincero. Davanti alle accuse, il concorrente non ci ha visto più.

Nathaly Caldonazzo infastidita da Giucas Casella: "Un finto tonto"

Alfonso Signorini, prima della resa dei conti, ha mandato in onda un video in cui Giucas Casella e Nathaly Caldonazzo si rivolgevano accuse reciproche. L'uomo diceva della showgirl: "Si intrufola, vuole sapere tutto. Non mi piace". Dal canto suo, Nathaly ha assicurato che fino a quando non lascerà la casa, continuerà a nominare Casella perché ritiene che l'uomo faccia sempre il suo nome durante le nomination, ma senza un reale motivo: "Finché sto qui voterò Giucas. È falso, poi fa sempre il finto tonto, mi ha scocciato".

Giucas e Nathaly, lo scontro in diretta al GF Vip

Giucas Casella, in diretta, ha spiegato perché continua a nominare Nathaly Caldonazzo: "Ma secondo te io posso nominare i miei compagni con cui sto qui da quattro mesi e non nomino te?". Poi, si è alzato in piedi e ha urlato all'indirizzo della showgirl: "Non dire falso a me. Non ti permettere, perché io non sono falso. Sei tu farfallona, che non mi hai salutato. Non sopporto le bugie". Nathaly prima ha chiarito che continuerà a non salutarlo, poi ha aggiunto: "Ma perché strilli? Mi sembra una reazione un po' eccessiva". Nonostante Caldonazzo fosse calmissima, Giucas Casella era fuori controllo. Urlando e piangendo ha continuato: "Sei bugiarda, falsa. Non me lo merito questo, scusate". E si è recato in camera da letto. Katia Ricciarelli ha provato a placarlo. È intervenuto anche Alfonso Signorini che lo ha invitato a non prendersela per una sciocchezza simile:

"Sei una persona esemplare, con Nathaly non vi prendete come accade nella vita. Non devi prenderla così. La salute è una ed è sacra. Siamo l'insieme di tanti caratteri, hai dimostrato di essere fumantino, però la mia raccomandazione è di non prendertela perché non ne vale la pena".

Dopo qualche minuto, Giucas è tornato sul divano insieme agli altri.