Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: nominati Patrizia, Micol e Luciano Nessun concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 28 novembre. Spazio al rapporto tra Antonino e Oriana e al ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa. I concorrenti finiti in nomination Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nessun concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda lunedì 28 novembre, articolata principalmente intorno al rapporto tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli e al ritorno, momentaneo, di Ginevra Lamborghini nella Casa. I concorrenti finiti in nomination sono stati Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo che si sfideranno al televoto nel corso della prossima settimana.

Nessun eliminato nella puntata del 28 novembre 2022

Nessun concorrente eliminato nella puntata del Grande Fratello Vip 2022 trasmessa lunedì 28 novembre. Il televoto indetto per votare il preferito si è concluso con la vittoria di Nikita Pelizon.

Chi sono i concorrenti in nomination

I nominati della puntata sono stati Patrizia Rossetti, Micol Incorvaia e Luciano Punzo. Esclusi dalle nomination Nikita Pelizon ed Edoardo Tavassi, tra gli immuni per avere vinto due differenti televoti. I preferiti della Casa sono stati Luca Onestini, Luca Salatino e Daniele Dal Moro. Sonia Bruganelli ha scelto di salvare Antonino Spinalbese mentre Orietta Berti ha salvato Oriana Marzoli.

Le nomination palesi sono cominciate con Giaele che ha nominato Patrizia: “Non mi sono piaciute le cose che ha detto nei confronti di Micol”. George ha nominato Antonella: “Con lei ho meno dialogo”. Antonella ha ricambiato la nomination. Charlie ha votato Micol: “Quando si sveglia, non saluta”. Patrizia ha nominato Micol: “Continuo a scusarmi per le battute da scaricatrice di porto, però i motivi della nomination restano quelli di prima”. Micola ha nominato Wilma: “Mi ha spezzato il cuore, non me lo aspettavo”. Edoardo: “Anch’io voto Wilma, quello che ha fatto a Micol lo ha fatto anche con me e Antonella”. Wilma ha nominato Charlie: “Perché mi sgrida sempre”. Luciano ha votato Attilio che, invece, ha nominato Micol: “Non mi fila per niente”. Sarah Altobello ha nominato Edoardo Donnamaria: “Non ci parliamo”. Edoardo Tavassi ha nominato Patrizia: “Perché non mi è piaciuto quello che ha detto su Micol”.

Spazio alla nomination segrete degli immuni. La prima a entrare in confessionale è stata Nikita che ha nominato Patrizia. Antonino ha nominato Luciano Punzo, nominato anche da Luca Onestini. Daniele, invece, ha nominato Patrizia. Luca Salatino ha nominato Luciano. L’ultima nomination è stata quella di Oriana: “Nomino Giaele, non abbiamo un rapporto”.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello Vip del 28 novembre 2022

Faro puntato sul rapporto tra Oriana Marzoli e Antonino Spinalbese nel corso della puntata del Gf Vip del 28 novembre. Proprio l’ex compagno di Belén Rodriguez ha potuto incontrare la prima fiamma di questa edizione del reality, Ginevra Lamborghini. I sentimenti nei confronti della ex coinquilina sembrerebbero essere immutati. Spazio anche al confronto non ancora agguerrito tra Sonia Bruganelli e Giulia Salemi che sembrerebbero non andare completamente d’accordo. Wilma Goich ha spiegato i suoi sentimenti per Daniele Dal Modo, specificando di non aspettarsi alcuna storia d’amore con il coinquilino. Lacrime di Oriana Marzoli che ha compreso la portate del disinteresse di Antonino ed è stata attaccata da Sonia Bruganelli. Spazio anche al ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa. L’ereditiera ha ritrovato Spinalbese che sembrerebbe essere ancora particolarmente interessato a lei. Anche Clizia Incorvaia, ex concorrente di una precedente edizione del GF, è tornata nella Casa per difendere la sorella Micol e confrontarsi con Patrizia Rossetti e Wilma Goich. Ultimi momenti dedicati alla frase spiacevole rivolta da Nikita ad Antonella Fiordelisi.