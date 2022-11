Nikita contro Antonella: “Edoardo la controlla col cibo, altrimenti svacca e poi piange” Una festa in maschera tra inquilini sfocia in terribili malumori per Antonella e Nikita. Nel tentativo di stabilire la pace, Antonella cede a Nikita il costume da Sirenetta. “Non ti sei voluta mettere quel vestito perché non sei granché in forma”, sbotta Nikita, le cui sottili strategie stanno iniziando a traballare.

A cura di Giulia Turco

Altro scontro di fuoco al GFVip quello tra Nikita Pelizon e Antonella Fiodelisi, due donne alfa della Casa. Da un lato Antonella porta avanti la bandiera della sua storia d'amore con Edoardo e della verità detta ad ogni costo. Nikita, più enigmatica, gioca di strategie ben più sottili, ma dopo mesi nella Casa anche le sue debolezze iniziano a trasparire.

La lite tra Antonella e Nikita per il costume di Ariel

Una festa in maschera tra inquilini sfocia in terribili malumori per Antonella e Nikita. Nel tentativo di stabilire una pace temporanea, Antonella cede a Nikita l'ambito costume da Sirenetta. A lei spetta quello da Sebastian, il granchio amico fidato di Ariel. Inutile dire che Antonella sia scontenta della scelta, ma comunque non sbotta fino a quando non ascolta ciò che Nikita ha detto di lei alle sue spalle. "È evidente perché non ha voluto indossare il costume da Ariel", confida Nikita a Luca Onestini in privato. "Edoardo la deve controllare quando mangia perché altrimenti poi svacca e piange". Vis a vis lo conferma: "Non ti sei voluta mettere quel vestito perché non sei granché in forma".

La conoscenza tra Luca Onestini e Nikita

Un punto debole per Antonella che, da sportiva, accusa il fatto di essere più morbida da quando è entrata nella Casa. C'è un'altra battaglia però alla quale Nikita si sta dedicando. Non solo mettere da un lato la centralità di Antonella, ma anche costruire un legame con Luca Onestini. Nonostante abbia confessato i suoi sentimenti, Luca non sembra aver fatto grandi passi in avanti nei suoi confronti. D'altronde sembra che lei abbia una conoscenza fuori. "Per 20 giorni ho frequentato una persona, ma non ho avuto il tempo di capire cosa ci fosse", confessa Nikita. "Luca voglio conoscerlo", si limita a dire. "Ci stiamo conoscendo, è qualcosa di bello", conferma lui che non si sbilancia affatto.