Nikita Pelizon gelosa di Luca Onestini al GFVip: “Scherzi con me come con tutte le altre” Primi segnali di gelosia tra Nikita Pelizon e Luca Onestini: la concorrente del GF Vip, interessata all’ex tronista, avrebbe mostrato il suo fastidio in certi atteggiamenti del suo inquilino. “Scherzi con me come con tutte le altre, potresti non farlo più?”.

A cura di Gaia Martino

Nikita Pelizon e Luca Onestini sarebbero sempre più vicini. L'ingresso dell'ex tronista di Uomini e Donne ha scosso l'influencer che sin da subito ha confessato l'interesse nei suoi confronti: la distanza degli ultimi giorni causa Covid li ha avvicinati e la Pelizon nelle ultime ore ha ammesso di essere gelosa. Nikita ha confessato a Luca i gesti che le hanno dato fastidio: "Scherzi con me come scherzi con tutte le altre".

La gelosia di Nikita Pelizon

Nikita Pelizon in serata ha confessato di essere gelosa del rapporto che Luca Onestini ha con le altre donne della Casa. Quando il Vip le ha chiesto perché fosse nervosa lei gli ha risposto: "Tu mi infastidisci", alludendo ad alcuni gesti che le hanno dato fastidio. "Scherzi con me come scherzi con tutte le altre". Onestini non avrebbe reagito bene alle parole della sua inquilina e spiazzato le ha risposto che lui gioca con tutti, indipendentemente che siano uomini o donne. Non immaginava che il suo modo di scherzare potesse darle fastidio, la Pelizon ha ribattuto sostenendo che si comporterebbe in egual modo con tutte senza fare differenza tra i rapporti. Luca così le ha fatto notare che anche lei ha atteggiamenti simili con gli altri Vip della Casa. È partito un confronto che si sarebbe concluso con una richiesta della modella e influencer che ora sta facendo chiacchierare i telespettatori su Twitter. Un utente ha riportato le parole esatte che avrebbe pronunciato la concorrente: "Io non mi metto a imboccare i ragazzi o a farmi imboccare da amici come hai fatto tu con i Mikado, per me è una cosa estremamente intima che significa qualcosa, quindi potresti non farlo più?".

Luca Onestini difende Nikita da Antonella

Antonella Fiordelisi ha confessato a Luca Onestini e Charlie Gnocchi di non riuscire più a parlare con Nikita Pelizon, pensa che abbia un atteggiamento ambiguo. Inoltre ha messo in dubbio l'interesse che l'influencer prova per Onestini, sostenendo che forse voglia costruire una dinamica. L'ex tronista di Uomini e Donne l'ha interrotta per difendere Nikita: "Se lei avesse voluto avere una storia qui, lo avrebbe già fatto prima. Se sei la prima che attacca, quando non è ancora nato niente, non puoi lamentarti. Dovresti avere più sensibilità proprio perché è successo a te".