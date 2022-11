Nikita si dichiara a Luca Onestini, che frena: “Con te sto bene, ma non affrettiamo le cose” “Da parte mia l’attrazione fisica c’è, vorrei capire se c’è anche da parte tua”, si spinge Nikita in un momento di confidenze con Luca. “Non possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro?”, replica Onestini. “Mi trovo bene, ma voglio che tiri fuori il meglio di te”.

A cura di Giulia Turco

Nikita è sempre più attratta da Luca Onestini, ma teme di fare passi falsi nella conoscenza con lui. Presa dai dubbi, decide di farsi avanti e di rivelare al concorrente i suoi veri sentimenti, nel tentativo di capire cosa ci sia dall'altra parte. Onestini non si sbilancia, pur confessando di aver trovato in Nikita un'ottima compagnia nella Casa.

Nikita confessa i suoi sentimenti a Luca Onestini

"Da parte mia l’attrazione fisica c’è, vorrei capire se c'è anche da parte tua", si spinge Nikita in un momento di confidenze con Luca. "Ok, io con te sto bene. Sei una bellissima ragazza e lo sai anche tu", le spiega nonostante sia entrato da poco nella Casa e non si senta ancora, evidentemente, di lanciarsi in una dinamica di coppia. "Cosa posso fare per farti stare bene? Tu non pensi che possiamo avere un bel rapporto senza pensare ad altro? Io mi trovo molto bene con te e in questo momento non sto pensando ad altro. Guardo come ti comporti con gli altri, noto se non stai bene. Voglio che tiri fuori il meglio di te. Penso che siamo anche molto affini su certe cose".

Nikita trova in George un fedele confidente

Dopo il confronto la concorrente va a sfogarsi con George. Le parole di Luca non le hanno portato chiarezza. È evidente, come le fa notare lo stesso George, che Luca non voglia sentirsi pressato dalle attenzioni di Nikita e che, essendo passata poco più di una settimana dal suo ingresso, abbia voglia di viversi quest'esperienza serenamente senza precludersi nulla. "Non so come comportarmi, lo abbraccio o non lo abbraccio?", si sfoga Nikita. "Sii te stessa, comportati come ti viene di fare", le consiglia l'amico. Secondo George è molto apprezzabile che Luca si stia muovendo "con i piedi di piombo" in questa storia. "Il suo discorso ha più che senso, non vuole farti soffrire, cerca di non lanciarti in quinta".