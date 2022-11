GFVip, Nikita attratta da Luca Onestini: “Universo perché me l’hai messo qui dentro?” Nikita ha confessato a George Ciupilan di essere attratta da Luca Onestini. Questa cosa, però, l’ha messa particolarmente in crisi e cerca di capire come affrontarla.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2022/2023 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella casa del Grande Fratello Vip i nuovi concorrenti hanno destabilizzato un po' gli equilibri, ed era forse questo che gli spettatori aspettavano da un po'. Tra i gieffini, come è noto, non è inconsueto che nascano delle simpatie particolari, ed è il caso di Nikita Pelizon a cui, a quanto pare, sembra proprio che piaccia Luca Onestini.

Nikita confessa il suo interesse per Luca Onestini

In una confessione a cuore aperto con il suo migliore amico nella casa, ovvero George Ciupilan, la modella ha dichiarato apertamente di nutrire un interesse nei confronti del bolognese che, d'altro canto, aveva trovato la sua anima gemella proprio durante la sua prima partecipazione al Grande Fratello Vip. Nikita, però, sembra avere delle perplessità circa questa attrazione che, come rivelato all'amico, la destabilizza:

Universo perché me l'hai messo dentro sta casa? Non poteva stare a casa sua, fare le sue cose? Perché spiegami? Non mi piace questa cosa perché mi chiudo, considero meno le persone nella casa, mi chiudo a riccio, sono spenta, non riesco a tirare fuori me, mi sto dilaniando per questa cosa, ma ci rendiamo conto?

Le preoccupazioni di Nikita

A consigliarla sul da farsi è George, che cerca di farle capire quanto queste paranoie non fanno altro che affossarla, piuttosto che darle la grinta giusta per affrontare questa situazione: "Conoscilo, vedi, non ti fermare solo al fatto che ti piace esteticamente, conoscilo e vedi che succede!" la invoglia il gieffino. La modella, però, non sembra convinta perché vorrebbe che fosse una spinta naturale e aggiunge: "altrimenti è solo attrazione fisica". George, quindi, continua dicendo: "Anche per questo dovete parlarvi, confrontarvi, capire cosa c'è realmente". A distanza di qualche ora, poi, parlando con Charlie Gnocchi si dice preoccupata: "Sono troppo vulnerabile su questa cosa, non va bene. Preferisco amare gli animali e la natura, un cane lo capisci quando ti ama".