Grande Fratello Vip 2022, nessun eliminato: chi sono i sei concorrenti nominati I nominati della puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 17 ottobre sono Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà.

A cura di Daniela Seclì

Lunedì 17 ottobre, Canale5 ha trasmesso una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel reality condotto da Alfonso Signorini, non c'è stato nessun eliminato. I concorrenti finiti in nomination, invece, sono stati Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan e Giaele De Donà. Durante l'appuntamento in diretta, si è tornati a parlare di Pamela Prati e del caso Mark Caltagirone. Inoltre, spazio al triangolo composto da Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi e Antonino Spinalbese e agli scontri che hanno visto protagonista Nikita Pelizon. Carolina Marconi, poi, ha raccontato la sua storia.

Nessun eliminato nella puntata del 17 ottobre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 17 ottobre non è stato eliminato nessun concorrente. Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese e Giaele De Donà, infatti, si sono sfidati al televoto, ma solo per decidere il preferito del pubblico. A spuntarla, è stata Nikita Pelizon, che dunque è risultata immune (le percentuali: Nikita 48%; Antonino 46%; Giaele 6%). Inoltre, il Grande Fratello Vip aveva annunciato che avrebbe fatto un controllo su una presunta bestemmia di un concorrente, per decidere se procedere alla squalifica. Le verifiche fatte hanno dato esito negativo: "Dopo attenta verifica, è emerso che durante la diretta della scorsa puntata, non è stata pronunciata alcuna espressione contraria al regolamento e alla morale". Dunque, non è stato necessario espellere uno dei gieffini.

Chi sono i concorrenti in nomination

I concorrenti preferiti e quindi immuni, scelti dai vipponi, sono stati: Luca Salatino; Daniele Dal Moro; Wilma Goich e Elenoire Ferruzzi. Sonia Bruganelli ha dato l'immunità a Edoardo Donnamaria. Orietta Berti ha dato l'immunità a Charlie Gnocchi. Nikita Pelizon era immune grazie al voto del pubblico. La prima persona ad andare al televoto è stato Antonino Spinalbese. A mandarlo in nomination è stata Nikita.

Le nomination palesi: Antonino Spinalbese ha nominato Amaurys, per ricambiargli il favore. Amaurys Perez ha nominato Alberto De Pisis, pur non avendo un motivo preciso. Patrizia Rossetti ha nominato Attilio Romita, perché le sue ciabatte fanno rumore. Cristina Quaranta ha nominato Giaele De Donà, perché vorrebbe che fosse più diretta. Giaele De Donà ha nominato Cristina Quaranta per la sua incoerenza. George Ciupilan ha nominato Antonella Fiordelisi, perché ritiene stia giocando con Edoardo Donnamaria. Carolina Marconi ha nominato Giaele De Donà, perché non si fa mai il letto da sola e deve rifarglielo lei. Attilio Romita ha nominato Giaele De Donà, perché la vede un po' spenta. Pamela Prati ha nominato Alberto De Pisis, perché lui ha un peluche a cui è affezionato e a lei gli autori non hanno fatto arrivare il peluche che le ha regalato sua sorella. Ovviamente i toni erano ironici. Alberto De Pisis ha nominato Giaele De Donà, perché si è intrufolata nel suo letto. Antonella Fiordelisi ha nominato George Ciupilan, perché sarebbe arrogante.

Le nomination segrete: Luca Salatino ha nominato Cristina Quaranta, perché non gli è piaciuto come si è rivolta a Nikita Pelizon. Elenoire Ferruzzi ha nominato Attilio Romita, perché sarebbe altalenante con lei. Charlie Gnocchi ha nominato George Ciupilan, perché si trattiene troppo e non riesce a dialogare con lui. Wilma Goich ha nominato Giaele De Donà, perché non ha legato con lei. Daniele Dal Moro ha nominato Giaele De Donà, perché in casa parla solo di "nomination e pagliacciate con Antonino". Edoardo Donnamaria ha nominato Patrizia Rossetti, perché "è quella che fa un po' più casino". Nikita Pelizon ha nominato Cristina Quaranta, perché tende a giudicare gli altri e a non osservare se stessa.

I nominati della puntata del Grande Fratello Vip di lunedì 17 ottobre sono: Alberto De Pisis, Antonino Spinalbese, Attilio Romita, Cristina Quaranta, George Ciupilan, Giaele De Donà. Il meno votato verrà eliminato nella puntata di giovedì 20 ottobre.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 17 ottobre 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 17 ottobre, Pamela Prati ha avuto modo di replicare a Eliana Michelazzo, che è tornata a parlare del caso Mark Caltagirone a Verissimo. Inoltre, Nikita Pelizon si è difesa dagli attacchi subiti dai concorrenti del GF Vip e ha avuto uno sconto con Cristina Quaranta. Spazio, poi, al triangolo composto da Antonella Fiordelisi, Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Carolina Marconi ha ricevuto una bella sorpresa dal fidanzato Alessandro Tulli e ha raccontato la sua storia.