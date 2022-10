Carolina Marconi rivede Alessandro Tulli: “Il buio del tumore è finito, ora sogniamo un figlio”

Nella puntata del Grande Fratello Vip trasmessa lunedì 17 ottobre, Alfonso Signorini ha concesso ampio spazio a Carolina Marconi e alla sua storia. Inoltre, la concorrente del reality ha avuto modo di ricevere una sorpresa dal fidanzato Alessandro Tulli. Ma andiamo con ordine.

Quella contro il tumore, ha fatto sapere Alfonso Signorini, è una battaglia che Carolina Marconi continua a combattere in silenzio. Un video ha mostrato le confidenze che la concorrente ha fatto ai suoi compagni di avventura, il desiderio di avere un figlio, le cure intraprese per concepire e poi la scoperta del tumore:

Viene fuori che ho un nodulino. Io stavo facendo le cure per avere un figlio. Ma il dottore mi ha detto: "Carolina siediti", mi ha detto che avevo un tumore. Mi hanno detto che dovevo fare la chemio. Alessandro mi ha calmata, mi ha detto che dovevo fare la chemioterapia perché mi avrebbe salvato la vita. È durata sette mesi. Sono undici anni che sto con lui, non mi ha mai lasciata una volta da sola. Lui è diventato tutto per me, è la mia famiglia. Tutto. Sono riuscita solo a prelevare un ovulino, so che la probabilità di avere un figlio è del 5% ma io non perdo la speranza. Avrò un figlio e gli dirò che la mamma è stata brava, non ha mai mollato, perché lo ha sempre voluto.

Alfonso Signorini, allora, le ha chiesto dove abbia trovato il coraggio di lottare, mentre sullo schermo scorrevano le immagini di lei che si rasava le ciocche di capelli rimaste: "Quel coraggio lo trovi, è una forza che ti viene. Nelle situazioni allucinanti, la forza la trova ognuno di noi. Io ho trovato questa forza e ho deciso di affrontare tutto con il sorriso". E ha aggiunto:

Carolina Marconi è corsa in giardino, dove ha avuto modo di rivedere il fidanzato Alessandro Tulli. L'uomo ha avuto parole bellissime per la sua compagna:

Ciao amore, sono qui per dirti che non sei sola, il mio cuore è qui con te. Questa è un'esperienza bella ma difficile, ricordati però dov'eri un anno e mezzo fa, quanto hai sofferto. Tu qui non devi dimostrare nulla a nessuno, quello che dovevi dimostrare lo hai già dimostrato a te e alle persone che ti vogliono bene. Stai facendo una cura, ti può causare sbalzi di umore. Cerca di stare calma, di non litigare, di non arrabbiarti, di non metterti in discorsi che non ti competono perché poi ci stai male tu. Metti sempre pace. Goditi questa esperienza come se fosse una vacanza. Ridi, scherza, divertiti. Non voglio vederti triste. I momenti bui sono passati, ormai c'è solo la luce. Falla brillare questa stella. Non permettere a nessuno di levarti il tuo sorriso. Tu sei una guerriera. Hai scalato una montagna gigantesca da sola. Cerca di tirare fuori il meglio di te, perché tu sei una grande donna. Dai alle persone modo di farsi conoscere. Quando sei stanca, quando non ce la fai più, alza la mano e io sono qui fuori ad aspettarti e ricominciamo insieme. Mi manchi tanto, sei bellissima.