Al GF Vip è scontro tra Antonino e Edoardo, Sonia Bruganelli: “Spinalbese è totalmente impazzito” Duro confronto tra i due dopo i tumulti dei giorni scorsi. Spinalbese accusa l’altro di avergli dato una spallata e averlo nominato. Edoardo risponde dandogli del “falso”. Sonia Bruganelli attacca l’ex di Belen: “Mi scuso con Edoardo per averlo giudicato male”.

A cura di Andrea Parrella

Al GF Vip va in scena lo scontro tra Edoardo e Antonino, che dopo l'avvicinamento iniziale, hanno avuto grosse divergenze negli ultimi giorni. Signorini chiama in causa i due per un confronto durante la puntata del 17 ottobre: "Io sono stato in questo programma dall'inizio molto vicino a Edoardo – ha detto Spinalbese – trovandomi bene con lui, spendevo parole con Antonella per farle capire come approcciarsi a lui. Mi ha nominato dandomi del finto dopo circa tre settimane. Quella sfuriata è nata dal fatto che io avevo un rapporto con lui, stavamo quasi sempre insieme. Dopo avermi nominato mi ha detto che voleva parlarmi per provare a giustificarsi. Il vero motivo era la gelosia per il massaggio che Antonella mi aveva fatto".

"Non è così, ho parlato con Daniele prima che accadesse questa cosa del massaggio", lo ha interrotto Edoardo, prima che Spinalbese continuasse: "In seguito ho invitato Antonella a iniziare a giocare con me per stuzzicarlo, fino a quando non si vede Edoardo nel magazzino, mi è venuto addosso tirandomi una spallata. Da quel momento non ho avuto più altre cose da dirgli". Edoardo quindi ha ribattuto: "Noto in lui dell'incongruenza nei comportamenti, alcune sensazioni mi hanno fatto capire lui sia falso. Sono sensazioni che con una persona si percepiscono parlandoci e che lui ha confermato con altri comportamenti. Non è la persona che ha cercato di dimostrare d'essere in queste tre settimane".

Il massaggio di Antonella Fiordelisi a Spinalbese

Si è quindi tornato a parlare di quello che sarebbe stato il momento di spaccatura tra loro, ovvero l'atteggiamento promiscuo di Antonella Fiordelisi con Antonino per far ingelosire Edoardo, che ha commentato così: "Questo intanto è un comportamento da vero uomo, quello di far stare una persona spalleggiando Antonella". Spinalbese non ha esitato a definirlo "sottone", ribadendo che "Dopo il gesto di quella spallata io non voglio averci più nulla a che fare", riferendosi a un piccolo scontro avuto con Edoardo qualche giorno fa senza che le telecamere potessero provarlo. "Io sono contro ogni tipo di violenza fisica e verbale – ha detto Edoardo – Se c'è stata una spallata io non ti chiedo scusa perché non ho fatto nulla volontariamente, lo spazio in quella stanza era piccolissimo e sarà capitato".

Chiuso il diverbio, i due sono tornati in casa e Signorini ha incluso nel discorso proprio Fiordelisi, chiedendole perché abbia messo alla prova Edoardo: "Quello che è successo con Antonino era un gioco, perché per me in amore si usano strategie e volevo testare un po' Eduardo".

Bruganelli e Lamborghini contro Spinalbese

Sulla vicenda è intervenuta Sonia Bruganelli da studio, difendendo Edoardo e attaccando Spinalbese: "Mi scuso con Edoardo, Antonino è totalmente impazzito. Mi viene da dirgli "molto meno", si sente un figo ma ha fatto una cosa che da uomo quale si sente di essere, è bruttissima nei confronti di un altro compagno di viaggio". A rincarare la dose con Antonino anche Ginevra Lamborghini: "Mi spiace vedere in te un atteggiamento poco adulto. Te la dico da amica, mi collego al discorso fatto da Edoardo sull'essere poco aderente all'essere uomo. Io sono rimasta colpita qualche settimana fa quando ti è scappato di dire che io avrei avuto nei tuoi confronti un attewggiamento non apprezzato, ovvero che mi sarei avvicinata a te nonostante fossi fidanzata. Io ti ho offerto la mia amicizia, pura e limpida e devo dirti che con quelle parole mi hai fatto sentire sporca".