Grande Fratello Vip 2021, nessun eliminato: nominati Federica, Barù e Nathaly I concorrenti in nomination per il televoto della prossima puntata che sarà eliminatorio sono: Barù, Nathaly e Federica.

La trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 24 gennaio su Canale 5, non ha avuto nessuna eliminazione. I concorrenti in nomination per il televoto della prossima puntata che sarà eliminatorio sono: Barù, Nathaly e Federica. Nella puntata si è parlato ancora del triangolo Delia-Soleil-Alex e Manuel Bortuzzo ha deciso di lasciare la casa del GfVip.

Nessun eliminato nella puntata del 24 gennaio 2022

Il televoto della trentasettesima puntata del Grande Fratello Vip era per salvare un concorrente che ha poi decretato le sorti dei suoi compagni. Kabir Bedi è stato il preferito. Ecco le percentuali del televoto:

Kabir Bedi 65%

Soleil Sorge 25%

Federica Calemme 10%

Chi sono i concorrenti in nomination

Kabir Bedi è stato il preferito del televoto della puntata del 24 gennaio, per effetto di questo l'ex Sandokan ha deciso di salvare Soleil Sorge e ha deciso di mettere in nomination Federica Calemme. Sonia Bruganelli ha salvato Soleil Sorge. Adriana Volpe ha salvato Delia Duran. Katia Ricciarelli e Manila Nazzaro sono gli immuni scelti grazie al voto degli altri inquilini.

Tra le nomination palesi: Federica vota Davide, Alessandro vota Nathaly, Lulu vota Barù, Alessandro vota Giucas, Miriana vota Barù, Davide vota Lulu, Nathaly vota Barù, Barù vota Miriana, Jessica vota Barù, Giucas vota Nathaly.

Le nomination segrete: Soleil vota Nathaly, Delia vota Nathaly, Manila vota Giucas, Kabir vota Alessandro, Katia vota Alessandro, Sophie vota Gianmaria.

Cos’è successo nella puntata del Grande Fratello vip del 24 gennaio 2022

Nella puntata del Grande Fratello Vip del 24 gennaio 2022 sono successe tante cose appassionanti. Il triangolo Alex-Delia-Soleil, d'altronde, è ormai un argomento che ha finito per coinvolgere: come la tregua tra Soleil e Delia. Alfonso Signorini, in particolare, ha perso le staffe proprio con Alex Belli, invitandolo a un certo punto a uscire dallo studio. Manuel Bortuzzo ha lasciato definitivamente il Grande Fratello Vip per motivi legati alla salute. Si è parlato anche di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, più bravi di notte sotto le coperte che durante le ore diurne. Davide Silvestri ha incontrato suo padre, affetto da maculopatia.