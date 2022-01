GFVip, la tregua tra Delia Duran e Soleil: “Il bacio? Era per rompere il ghiaccio” Soleil nella casa ha tutti contro. La sua è una strategia in solitaria, che non è esclusa possa diventare di coppia. Delia le è infatti sempre più vicina: “Basta litigare, sono per la solidarietà femminile”.

A cura di Giulia Turco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Cambio di rotta nel rapporto tra Delia Duran e Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip. Le due protagoniste hanno optato per una tregua, in nome della solidarietà femminile. Tra loro c'è Alex Belli, che fuori dalla casa ha lasciato pubblicamente sua moglie con un twitter. Delia ancora non lo sa. Nel frattempo settimana, le lacrime hanno lasciato spazio ad un tentativo di riconciliazione con la sua nemica numero uno, porgendo una spalla a colei che nella casa ha sempre più persone ostili.

Tutti contro Soleil, e Delia?

Soleil ha tutti contro. Ad un mese dalla fine del suo percorso, Soleil ha incassato più colpi che carezze. Dopo l'uscita di scena di Giacomo Urtis e Valeria Marino, l'influencer ha ben poche carte da giocarsi e pochi alleati sui quali fare affidamento. La sua è una strategia in solitaria, che non è esclusa possa diventare di coppia. Delia le è infatti sempre più vicina ed è bastata una serata a base di vino e cibo venezuelano per archiviare gli antichi dissapori. Hanno ballato, riso, scherzato, si sono persino scambiate un quasi bacio artistico. "Forse il vino ha aiutato ma non dimentico le offese. Semplicemente sono stanca di litigare, con Alex abbiamo chiarito, ora sta a loro. Io non voglio piangere starne in mezzo, soprattutto negli ultimi momenti che restano da vivere qui dentro", spiega Soleil in puntata. "Alex continua a non portarmi rispetto, ma amo le donne", conferma Delia. "Sono per la solidarietà femminile e in fondo dobbiamo convivere. Il rancore non mi appartiene. Il bacio? Volevo rompere il ghiaccio".

Alex Belli ha lasciato Delia Duran

Ad assistere alla rinnovata pace tra le due donne, in studio c'è Alex Belli, che non ha nessuna intenzione di restare a guardare. In settimana aveva chiarito le sue intenzioni di interrompere il rapporto con Delia, così come aveva già detto a Soleil quando era entrato nella casa: "Non sono entrato qui per salvare il mio matrimonio". In puntata ribadisce i suoi sentimenti: "Ogni volta che ci interfacciamo non ci capiamo. Voglio lasciarla così, che cammini da sola". C'è una lettera che ha lasciato a Delia e un'altra che Soleil che ha scritto per lui. Un misterioso giro di corrispondenze che potrebbe complicare ancora il triangolo.