GFVip, Alex Belli lascia Delia Duran: “Mi faccio indietro, ti lascio camminare da sola” A meno di 24 ore dal loro incontro nella casa del GFVip, Alex Belli lascia Delia Duran. Via Twitter. L’attore ha il cuore spezzato: “Sono stupito dalle tue parole, mi dispiace della bassezza del tuo racconto”.

A cura di Giulia Turco

Alex Belli molla il colpo e lascia Delia Duran. A meno di 24 ore dal loro incontro nella casa del Grande Fratello Vip, Belli sembra aver preso una decisione definitiva, quella di lasciare a Delia lo spazio necessario per proseguire il suo percorso da sola, libera una volta per tutte dal fardello della loro travagliata storia d'amore. Riuscirà davvero l'attore a farsi da parte come promette di fare? Difficile a credersi.

La decisione di Alex Belli

Durante l'incontro con Delia, la sera prima, sembrava disposto a tentare il tutto e per tutto pur di convincerla a credere nel loro "amore libero". Nonostante la rabbia e la delusione di Delia che per tutta la puntata ha minacciato di sfilarsi la fede dal dito, Belli le ha giurato il suo amore chiedendole di crederci e di dimostrare a tutti quanto vale davvero. Le aveva fatto recapitare un bigliettino, consegnato poi da Soleil, incontrata poco dopo nel giardino della casa. Che ci fosse dentro il messaggio della scelta di dirle addio? Oppure le cose sono cambiate nel giro di una sola notte? Fatto sta che l'attore ha fatto sapere via Twitter di avere il cuore spezzato, annunciando ai suoi fan che la sua storia con Delia è finita:

Amore mio, mi dispiace della bassezza del racconto che stai facendo di te stessa, di noi e di me. So quanto abbiamo combattuto e vissuto insieme per conquistare quello che siamo. E sono completamente stupito del tue parole. Pertanto mi sottraggo e ti lascio camminare da sola.

Anche Delia Duran vuole una pausa di riflessione

Subito dopo la puntata Delia Duran è crollata ed è tornata a sfogarsi della sua relazione. Si sente presa in giro, soprattutto dopo il confronto che Alex ha avuto con Soleil nel quale ha dimostrato complicità e confidenza da vendere. “Non si capisce se è innamorato di me o di Sole, capite il mio stato d’animo?”, ha tuonato Delia con le coinquiline. “Io sono rimasta scioccata di essere riuscita a perdonarlo subito e nonostante tutto lui ha continuato a parlare solo di lei. Continua il suo giochetto. Io adesso dico basta”, ha continuato. “Ho deciso, voglio una pausa di riflessione, la complicità con lui si è rotta". La modella ha aggiunto che la scelta di interrompere la storia con Belli non è così semplice perché ci sono in ballo situazioni delicate: "Io purtroppo ho i progetti con lui e mia madre che è da lui. Capisci perché non lo mando a fare in c**o?".