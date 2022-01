Soleil si avvicina a Delia al GF Vip 2022: pianificano un viaggio insieme, poi prova a baciarla Delia Duran e Soleil Sorge si avvicinano nella Casa del GF Vip: ieri hanno chiacchierato in cucina mostrandosi complici e dopo aver pianificato un viaggio è scattato quasi il bacio.

A cura di Gaia Martino

Soleil Sorge e Delia Duran, nonostante i tanti e duri scontri, hanno molte cose in comune. Nell'ultima puntata del GF Vip andata in onda lo scorso venerdì 21 gennaio non sono mancati i momenti di tensione e le liti riguardo il triangolo con Alex Belli. Prima lo scontro tra la venezuelana ed il suo ‘ex', poi il confronto tra l'attore e Soleil hanno fatto scoppiare, a fine serata, l'italo americana in un pianto liberatorio. La tristezza e lo stress pare siano superati, ieri la Sorge e la sua ‘nemica' si sono avvicinate particolarmente. Dopo aver cucinato insieme, tra una chiacchiera ed un'altra, hanno trascorso la serata insieme. A ritmo di musica, tra passi di danza e abbracci, tra le due è quasi scattato un bacio.

Soleil e Delia pianificano un viaggio insieme

Ieri pomeriggio le due protagoniste del GF Vip erano in cucina a preparare la cena venezuelana quando si sono trovate a chiacchierare di viaggi e passioni. Soleil Sorge e Delia Duran hanno pianificato un viaggio insieme, in un villaggio di una tribù in Amazzonia. "Loro vivono ancora in questo stato, isolati, non hanno mai accesso alla civiltà. Non escono dal loro villaggio. Una donna mi avrebbe accompagnato, perché fa parte di questa organizzazione che è in contatto con loro" ha raccontato Soleil a Delia che, entusiasta, ha risposto: "Che bello, possiamo organizzare. Io mi sto preparando da qualche anno per questo viaggio solo che la pandemia ha fermato tutto, è un viaggio che vorrei fare". Hanno continuato a sorridere e parlare insieme nelle ore seguenti. Sempre in cucina hanno scherzato prendendo in giro Alex Belli. Tra risate e sguardi complici Delia ha confessato alla sua inquilina: "Siamo sulla stessa onda".

Soleil Sorge prova a baciare Delia Duran

Ieri sera nella Casa di Cinecittà Alessandro Basciano si è calato nei panni di dj ed ha fatto divertire i Vip. Nel corso della serata le due gieffine si sono avvicinate ancora di più. La venezuelana mentre ballava ha spinto Manila verso Soleil: le due si sono abbracciate e baciate in segno di pace dopo le incomprensioni degli ultimi giorni. Le tre donne poi tra una danza ed un altra si sono strette in un caloroso abbraccio. Soleil, presa dall'euforia, ha provato a baciare anche Delia: le ha preso la mano e l'ha tirata a sé ma la Duran, ridendo, si è rifiutata.