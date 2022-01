Al GF Vip Soleil disperata, in lacrime dopo lo scontro con Katia e Manila La serata di Soleil Sorge è stata non poco complessa e si è chiusa con un pianto disperato, dovuto sia al confronto con Alex Belli, che a quello acceso con Manila e Katia.

A cura di Andrea Parrella

Si è chiusa con un pianto disperato e solitario la serata di Soleil Sorge, che dopo la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì 21 gennaio si è abbandonata alle lacrime, probabilmente per dare sfogo allo stress. Un pianto lungo, in giardino, da sola, dopo una puntata complessa in cui l'inquilinaha dovuto fare i conti prima con Alex Belli e il triangolo con Delia Duran che continua a dettare legge in questa edizione del GF Vip, per poi avere un acceso confronto con Manila Nazzaro e Katia Ricciarelli.

Lo scontro tra Soleil e Manila

Nel corso della puntata Soleil Sorge ha spiegato ad Alfonso Signorini i motivi per cui si è offesa con Manila Nazzaro: "Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, Manila non era vicino a me. Non è venuta da me a parlare. Se fosse stata un'amica vera non avrebbe sparlato alle mie spalle, soprattutto con persone che non vedono l'ora di buttarmi fango addosso". Manila Nazzaro ha replicato:

"Deve essere sincera. Io l'ho cercata. Non sono una ragazzina, sono una donna. Ho dei principi, come quello dell'amicizia. Tu sai che ti ho cercato e ti ho detto di volerti bene. L'amicizia si dimostra. […] Anche io sono in difficoltà, non vedo i miei figli da quattro mesi".

L'attacco di Katia Ricciarelli

Il chiarimento ha riguardato anche Katia Ricciarelli, che in realtà dall'inizio di questa edizione del GF Vip ha sempre avuto un rapporto di particolare complicità con Soleil. Le cose sembrano però cambiate, tanto che Katia ha accusato Soleil di essersi allontanata, ma lei di rimando, proprio nel corso della puntata, ha replicato: "Vi ho visto fare le comari con Delia". Ricciarelli non ci sta: "Cosa pretende? Che nessuno parli con Delia?". Lulù è stata lapidaria: "Soleil non ha più nessuno che le lecchi il c** e non le sta bene". Una serie di ragioni che può aver contribuito al pianto disperato in cui Soleil è incappata dopo la puntata, che fino a questo momento non ha però avuto spiegazioni particolari.