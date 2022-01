Soleil Sorge contro Manila Nazzaro: “Stavo male e tu sparlavi alle mie spalle” Scontro in diretta nella casa del Grande Fratello Vip tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. A innescare la miccia, la vicinanza dell’ex Miss Italia a Delia Duran.

A cura di Daniela Seclì

La puntata del Grande Fratello Vip di venerdì 21 gennaio ha avuto inizio accendendo i riflettori sull'amicizia tra Manila Nazzaro, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge, che ha cominciato a scricchiolare dopo l'ingresso nella casa di Delia Duran. Le tre hanno avuto modo di chiarirsi in diretta. Vediamo prima cosa è accaduto negli ultimi giorni: Katia ha accusato Soleil di essersi allontanata e lei di rimando ha replicato: "Vi ho visto fare le comari con Delia". Ricciarelli non ci sta: "Cosa pretende? Che nessuno parli con Delia?". Lulù è stata lapidaria: "Soleil non ha più nessuno che le lecchi il c** e non le sta bene"

Scontro tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro

Soleil Sorge ha spiegato ad Alfonso Signorini, i motivi per cui si è offesa con Manila Nazzaro: "Sono stata ferita che in un momento in cui stavo male, Manila non era vicino a me. Non è venuta da me a parlare. Se fosse stata un'amica vera non avrebbe sparlato alle mie spalle, soprattutto con persone che non vedono l'ora di buttarmi fango addosso". Manila Nazzaro ha replicato:

"Deve essere sincera. Io l'ho cercata. Non sono una ragazzina, sono una donna. Ho dei principi, come quello dell'amicizia. Tu sai che ti ho cercato e ti ho detto di volerti bene. L'amicizia si dimostra. […] Anche io sono in difficoltà, non vedo i miei figli da quattro mesi".

Alfonso Signorini rimprovera Manila: "Fai parlare Lulù"

Il conduttore ha interpellato Lulù Hailé Selassié, per chiederle se ritenga che Manila Nazzaro abbia davvero sbagliato nei confronti di Soleil Sorge. Manila l'ha interrotta e il conduttore l'ha rimproverata: "Lascia parlare Lulù". La principessa etiope, allora, ha detto la sua: