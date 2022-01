Alfonso Signorini contro Sophie e Alessandro: “Litigate quando bevete troppo, vi sembra normale?” Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono la coppia più istintiva del Grande Fratello Vip.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie più instabili del Grande Fratello Vip. Lui, in particolare, si è comportato malissimo con lei e le ha chiesto scusa in diretta. Due persone molto istintive che vengono messe all'indice proprio da Alfonso Signorini: "I vostri alterchi avvengono sempre quando c'è un bicchiere di troppo, al sabato o agli apericena, oppure durante il giorno. La notte, inspiegabilmente, risolvete i problemi sotto le coperte e vi sembra un'altra vita. Vi sembra un atteggiamento maturo?"

Le reazioni di Alessandro e Sophie

Alessandro Basciano: "Io la amo anche nelle sue contraddizioni, vogliamo vivercela senza problemi". Sophie Codegoni: "Il punto è che noi siamo entrambi molto institivi, ma ci siamo resi conto che ci vogliamo davvero bene". Insomma, i due sembrano davvero volersi bene ma hanno un problema da risolvere: questa particolare caratteristica di essere un po' fumantini. Proveranno a regolarsi, lo hanno promesso anche ad Alfonso Signorini.

Una lettera della sorella di Alessandro Basciano contro Sophie

In una lettera della sorella di Alessandro Basciano pubblicata da DiPiù si legge: "Fai pace con te stessa. Forse per te sarebbe più giusta Jessica, più grande e più matura". Questa lettera è stata letta in studio in diretta, ma Alessandro Basciano non la prende bene: "Anche se lo ha detto mia sorella, mi dissocio da tutto quello che ha detto. Non sta qui dentro, non sta vivendo qui e non sa cosa si vive qui. Conoscerà Sophie e si ricrederà certamente". Sophie Codegoni sottolinea: "Probabilmente è stato fatto tutto per cercare di fare più audience". Il giorno dopo la pubblicazione di questa lettera, infatti, la sorella di Alessandro Basciano ha smentito tutto, ma Alfonso Signorini ha indagato e ha saputo dal direttore di DiPiù che la lettera è stata proprio firmata dalla sorella.