Grande Fratello, nessun eliminato nella puntata del 23 dicembre: Perla, Grecia e Monia in nomination

A cura di Giulia Turco

Nessun eliminato nella puntata di sabato 23 dicembre 2023 del Grande Fratello, mentre finiscono in nomination Perla, Grecia e Monia. L'esito del televoto della puntata rivela che Federico Massaro è il concorrente meno apprezzato dal pubblico a casa, che lo porterà a sfidarsi in nomination con il concorrente meno votato nella puntata di sabato 30 dicembre. Si salva per il momento Greta, ancora scossa per un incontro con la madre Marcella, su tutte le furie per quanto sta accadendo fuori dalla Casa con Mirko.

Dopo essere rimasti al televoto Greta e Federico, i due concorrenti scoprono che nessuno dei due sarà immediatamente eliminato. Dopo il verdetto del televoto, risulta essere Federico il concorrente meno votato della settimana dal pubblico. Di conseguenza andrà direttamente al televoto, senza passare dalle nomination dei compagni, per la puntata di sabato 30 dicembre 2023.

I preferiti della Casa sono Fiordaliso, Massimiliano, Paolo e Anita. I concorrenti sono dunque immuni dalle nomination. A loro si aggiunge Rosanna Fratello, preferita di Cesara Buonamici così come Greta Rossetti.

Con le nomination palesi Marco nomina Letizia, Rosy nomina Giuseppe, Vittorio nomina Rosy, Letizia nomina Monia, Giuseppe nomina Grecia, Monia nomina Grecia, Perla nomina Vittorio, Federico nomina Perla.

Con le nomination segrete Fiordaliso in confessionale nomina Marco, Massimiliano nomina Perla, Rosanna nomina Perla, Anita nomina Vittorio, Paolo nomina Monia, Greta nomina Grecia.

Sono in nomination Grecia, Monia e Perla.

La puntata del 23 dicembre 2023 è stata segnata dal rientro in gioco di Beatrice Luzzi, uscita dalla Casa temporaneamente per problemi personali. Con una nuova luce è stata accolta dai compagni con un inaspettato entusiasmo: "Mi siete mancati moltissimo, volevo passare il Natale con voi". Nessun perdono per Rosanna Fratello, con la quale le tensioni continuano ad essere alle stelle, anche con il resto del gruppo di donne della Casa. Nel frattempo entrano due nuovi concorrenti, sono il surfista Sergio D'Ottavi e lo stilista Stefano Miele. Per loro l'avventura inizia ora. Si torna a parlare del triangolo tra Mirko, Perla e Greta. Quest'ultima, lasciata in disparte, rinuncia ai suoi sentimenti per Mirko, che scoppia in lacrime rivedendo Perla e sciogliendosi nel suo abbraccio. Non è finita però, perché nella Casa entra la mamma di Greta, Marcella Bonifacio, che è una vera e propria furia nei confronti del ragazzo. La questione resta irrisolta tra loro. Ancora sorprese poi, per Vittorio che incontra il padre e per Marco Maddaloni che rivede la moglie Romina Giamminelli con i suoi tre bellissimi figli.