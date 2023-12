Rosanna Fratello contro Rosy Chin: “La cinese voleva tirarmi una ciabatta” In settimana va in scena l’ennesimo scontro tra le donne della Casa, nonostante le feste ormai vicine. Dopo diverse discussioni per via delle accuse dell’attrice che sostiene di essere esclusa, si crea una spiacevole discussione tra Rosanna e Rosy Chin, colpevole di aver mimato il gesto di lanciarle addosso una ciabatta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Nella Casa del Grande Fratello continuano le incomprensioni tra Rosanna Fratello e il resto del gruppo. La concorrente, tra le ultime entrate in gioco, fatica ad integrarsi con il resto delle donne, accusandole di fare persino “branco” nei suoi confronti.

Rosanna Fratello e il ‘ciabatta gate'

In settimana va in scena l’ennesimo scontro tra le donne della Casa, nonostante le feste ormai vicine. Dopo diverse discussioni per via delle accuse dell’attrice che sostiene di essere esclusa, si crea una spiacevole discussione tra Rosanna e Rosy Chin, colpevole di aver mimato il gesto di lanciarle addosso una ciabatta. “La cinese voleva lanciarmi la ciabatta”, sostiene l’attrice, nonostante Rosy Chin respinga ogni accusa. “Ma ti pare che ti stavo per lanciare una ciabatta Rosanna?”, si difende la coinquilina. Secondo Fiordaliso, Rosy meriterebbe delle scuse, soprattutto per il modo con cui si è riferita a lei. “Mi manca Sara Ricci”, chiude poi l’attrice in diretta. “Ti ho seguita e mi hai commossa, perché eri lì da sola”, è il supporto dell’ex gieffina ospite in studio. Una cosa è certa: “Gli uomini sono più accoglienti”, conclude l’attrice, alla fine di questo siparietto natalizio che si conclude con qualche scaramuccia e nulla di più.

Lo sfogo emotivo di Rosanna Fratello

In settimana anche Rosanna, nonostante tutto, ha vissuto le sue fragilità, crollando in lacrime con Massimiliano Varrese. “Ci tenevo a stare qui, so che non è facile costruire amicizie con le persone, ma volevo provarci. Da ragazza non ci sono mai riuscita, perché ero sempre fuori, sempre in giro per lavoro ed ero costretta ad interrompere i rapporti”, gli confida. “Grazie a Massimiliano, una persona meravigliosa, umana e sensibile”, aggiunge l’attrice in diretta. “Ho visto in lui una persona vera”. Non sortisce lo stesso effetto nelle donne della casa che, nonostante tutto, restano della loro idea e posizione.