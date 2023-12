Beatrice Luzzi torna in Casa al GF e riabbraccia gli inquilini: “Mi siete mancati moltissimo” Mio babbo aveva bisogno di me, per fortuna lui mi ha spinta a venire qua e io mi sono resa conto di quanto mi siete mancati”, spiega Beatrice Luzzi tornando in Casa Stando tre notti da sola in hotel ho capito quanto siate importanti per me. Avevo voglia di passare il Natale con voi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Dopo alcuni giorni fuori dalla Casa del Grande Fratello, Beatrice Luzzi torna nel loft di Cinecittà per riprendere il gioco. Ha trascorso diversi giorni in quarantena in hotel, dopo essersi occupata di problemi personali che hanno riguardato la sua famiglia. Con uno spirito nuovo, Beatrice inizia un nuovo capitolo della sua avventura e la reazione del gruppo è inaspettata.

Il rientro di Beatrice Luzzi in Casa

Beatrice passa prima dal confessionale per salutare il suo pubblico, ben felice di riaccoglierla in Casa. È raggiante, ha una luce nuova in volto, oltre a due cuori rossi disegnati con il trucco. "Sono uno per la mia famiglia e uno per il gruppo, che ho capito essermi mancato molto", ammette a sorpresa. "La famiglia del Grande fratello si è comportata con grande umanità, sono rimasta sbalordita", conclude. Quando torna nel loft per i compagni, tutti le corrono incontro ad abbracciarla. È un momento emozionante e piuttosto inaspettato. "Scusatemi, sono dovuta fuggire in modo rocambolesco", sono le sue prime parole. "Mio babbo aveva bisogno di me, per fortuna lui mi ha spinta a venire qua e io mi sono resa conto di quanto mi siete mancati", spiega. "Stando tre notti da sola in hotel ho capito quanto siate importanti per me. Pianti e scontri ci portano ad una crescita personale importantissima. Avevo voglia di passare il Natale con voi, quindi avanti tutta!", è la sua dedica per loro, che pure a tratti mostrano diffidenza. "Perché sei più buona? Hai preso aria fresca?".

Il confronto tra Rosanna Fratello e Beatrice Luzzi

Se c'è un fronte ancora aperto però è quello di Massimiliano Varrese e Rosanna Fratello, gli unici due concorrenti ai quali Beatrice non la lascia passare liscia. "Rosanna? Non credo che potrò mai perdonarla. L'abbiamo accolta come una gran signora, l'abbiamo curata e le abbiamo dato moltissimi consigli", sostiene. "Lei ha iniziato a sparare a zero cattiverie gratuite su di noi, dimostrando falsità e cattiveria", conclude. "Non sono quella che hai descritto, mi spiace del tuo pensiero nei miei confronti", è la replica di Rosanna. "Non sono la regina sul pisello, non voglio essere trattata come tale".