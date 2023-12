Mirko torna al GF per riabbracciare Perla che scoppia in lacrime: “Mi sei mancato” Mirko torna a sorpresa nella casa del GF per un doppio confronto con Greta e Perla. È con quest’ultima che lascia andare le emozioni, scoppiando in lacrime alla lettura di una lettera che lei gli ha scritto per Natale. I due si incontrano e si stringono in un lungo abbraccio: “È l’uomo più importante della mia vita dopo mio padre”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Giulia Turco

Non è ancora finito il triangolo tra Mirko, Perla e Greta nella Casa del Grande Fratello. Nonostante l’eliminazione di Mirko dal gioco e un nuovo equilibrio tra le due concorrenti ancora in Casa, i tre sembrano avere ancora qualcosa da dirsi e Alfonsi Signorini non ha intenzione di farsi scappare nulla.

Il confronto tra Greta e Mirko nella Casa

È prima il turno di Greta, ancora segnata dalla rottura frasca con Mirko, sparito improvvisamente dalle scene. In settimana si è sfogata con i compagni accusandolo di averla “usata e gettata”, dopo aver capito di provare ancora dei sentimenti per Perla. In diretta, parlando con Alfonso, Greta ritratta mostrando affetto e comprensione per il suo ex che, inaspettatamente è di nuovo di fronte a lei per un confronto. “I social hanno influenzato il nostro equilibrio di coppia”, ammette la concorrente. “Ci siamo esposti troppo e abbiamo buttato la nostro storia sui social. Non succederà mai più per quanto mi riguarda”, è la sua riflessione. Mirko è d’accordo. “Fuori ho capito che avevo bisogno di ritrovare me stesso, devo ripulire tanto di me. Non pensavo che sarebbe successo tutto questo in maniera così eclatante”, dice lui a proposito dell’esposizione mediatica che ha avuto tutta la vicenda sentimentale. Eppure ammette di non amare più Greta, perché troppo deluso dalle attenzioni che lei avrebbe riservato dall’inizio alla fine ai riflettori. “Non la amo più”, conclude, davanti a Greta visibilmente scossa.

Le lacrime di Mirko e Perla di nuovo insieme

Quando a Mirko viene fatta leggere una lettera di Perla scoppia in lacrime. È per lei che prova ancora sentimenti profondi, un affetto che nessuno potrà cancellare. “Lui ora è solo, non ha né me né Greta”, ha spiegato Perla parlando ai suoi compagni di avventura. “Io so cosa si prova, perché ci sono passata prima di lui”. È proprio la comprensione che serve a Mirko, che a quel punto scoppia in lacrime. “È stato il secondo uomo più importante della mia vita dopo mi padre”, confida lei. “Lei mi conosce bene e sa quanto è difficile per me il Natale”, spiega Mirko compreso a pieno della sua ex, nonostante tutto. “È bello vedere come il bene possa non spegnersi mai”, è la conclusione di Signorini. I due, infine, si incontrano nel cortiletto della Casa e si lasciano andare ad un lungo abbraccio. "Mi sei mancato tanto", sono le parole di lei.

