Grande Fratello 2023, nessun eliminato: Rosy, Grecia, Samira e Valentina in nomination La puntata del Grande Fratello del 16 ottobre 2023 non ha visto alcun concorrente eliminato. Beatrice Luzzi si è aggiudicata il titolo di “preferita del pubblico”, in nomination sono finite Rosy, Grecia, Samira e Valentina.

A cura di Gaia Martino

Nessun eliminato nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 16 ottobre. Il televoto che ha visto protagoniste Grecia Colmenares, Beatrice Luzzi e Rosy Chin è servito a decretare la concorrente preferita dal pubblico. Ad avere la meglio è stata Beatrice. Nell'undicesima puntata, Alfonso Signorini ha dato il benvenuto nella casa a tre nuovi concorrenti. A varcare la porta rossa, Jill Cooper, Giampiero Mughini e l'ex volto di Temptation Island Mirko Brunetti. Particolarmente intenso il momento dell'incontro tra Heidi Baci e suo padre Genti. Prima di chiudere la puntata, sono finite in nomination Rosy, Grecia, Samira e Valentina.

Nessun eliminato nella puntata del 16 ottobre

Nell'undicesima puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 16 ottobre, nessun concorrente è stato eliminato. Si sono sfidate al televoto Grecia Colmenares, Rosy Chin e Beatrice Luzzi. Gli spettatori sono stati chiamati a rispondere alla domanda: chi vuoi salvare? Beatrice Luzzi è stata la più votata ed è risultata la preferita. Ecco le percentuali registrate dalle tre concorrenti:

Beatrice Luzzi 64%;

Rosy Chin 27%;

Grecia Colmenares 9%.

Beatrice Luzzi ha mandato al televoto eliminatorio della prossima puntata, quella di giovedì 19 ottobre, Rosy Chin.

Chi sono i concorrenti in nomination

In nomination sono finite Rosy, Grecia, Samira e Valentina. Le preferite della serata sono state Angelica e Letizia, a loro si sono aggiunte Beatrice (preferita dal pubblico) e Heidi (preferita dall'opinionista Cesara Buonamici). Le nomination nella puntata del 16 ottobre hanno visto protagoniste le donne, le uniche a poter essere nominate per la serata. Beatrice ha così fatto il nome di Samira, Valentina quello di Anita, Samira quello di Grecia, uguale Letizia. Anita ha fatto il nome di Angelica che ha ricambiato, Rosy ha nominato Grecia, Giselda ha indicato Grecia. Quest'ultima ha replicato con Valentina, Fiordaliso ha fatto il nome di Samira. Heidi ha votato per Giselda, Varrese e Ciro per Grecia, Vittorio invece ha puntato il dito su Samira. Paolo ha nominato Giselda, Alex invece Valentina.

Cosa è successo al GF: le news dell'ultima puntata del 16 ottobre

Nell'undicesima puntata del Grande Fratello, trasmessa lunedì 16 ottobre, ci sono stati nuovi ingressi nella casa. In particolare, si sono uniti al cast tre concorrenti: Jill Cooper, Giampiero Mughini e Mirko Brunetti, quest'ultimo reduce dalla partecipazione a Temptation Island con l'ormai ex fidanzata Perla Vatiero. Nel corso della serata, poi, Heidi Baci ha incontrato suo padre Genti, che ha usato parole durissime contro Massimiliano Varrese. Dopo il confronto, Heidi ha minacciato di lasciare il reality. Spazio anche al "triangolo" composto da Samira Lui, Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi.