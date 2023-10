Samira Lui: “Se volessi Giuseppe Garibaldi, me lo prenderei subito”, la reazione di Beatrice Luzzi Nella puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 16 ottobre, il confronto tra Beatrice Luzzi, Samira Lui e Giuseppe Garibaldi.

Nel corso della puntata del Grande Fratello trasmessa lunedì 16 ottobre, Alfonso Signorini è tornato sui dissapori tra Samira Lui e Giuseppe Garibaldi. La modella si è infastidita quando il gieffino ha detto di avere notato in lei una certa gelosia per la sua vicinanza a Beatrice Luzzi. Il conduttore ha fatto sapere che Samira si è sfogata in settimana. In un video, che faceva il punto della situazione, le dichiarazioni di Samira:

Giuseppe non vede l'ora di avere attenzioni da parte mia. Dopo oggi, non voglio neanche più vederlo in casa. Se oggi mi svegliassi impazzita e volessi Giuseppe, me lo prenderei in pochissimo tempo.

La reazione di Beatrice Luzzi alle parole di Samira Lui

Beatrice Luzzi ha commentato le parole di Samira Lui: "Non credo proprio che se lo prenderebbe". Alfonso Signorini, poi, ha voluto raccogliere un commento di Giuseppe Garibaldi che ha spiegato: "Con uno schiocco di dita no, voglio sentirmi corteggiato". Beatrice lo ha incenerito con uno sguardo, così il gieffino è scoppiato a ridere e ha precisato:

Non c'è stato mai qualcosa che sia andato oltre l'amicizia. Se i miei modi di scherzare o divertirci davano fastidio…lei mi ha sempre detto di no.

Beatrice Luzzi svela cosa le piace di Giuseppe Garibaldi

Samira Lui, dal canto suo, ha ribadito di avere visto un interesse da parte di Giuseppe Garibaldi nei suoi confronti: "Ha fatto intendere di avere un interesse nei miei confronti, ma non è mai andato oltre". Cesara Buonamici ha detto di avere visto nella reazione di Samira Lui, più che gelosia, delusione. La modella ha rimarcato ciò che l'ha infastidita: "Dal nulla si è fermato il nostro dialogo. All'improvviso non c'è più stato e gli ho chiesto il perché. Da lì è scoppiato tutto". Infine, sollecitata dall'opinionista, Beatrice Luzzi ha svelato cosa le piace di Giuseppe Garibaldi: "È uno dei pochi che non sta lì a vedere quante proteine, quanti carboidrati mangia, è più vigoroso".