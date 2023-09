“Gli autori vogliono così”, un’altra stoccata di Caterina Balivo in diretta a La Volta Buona Durante il blocco dedicato al gioco a premi c’è stato un momento di impasse e un riferimento diretto alla squadra degli autori. Continuano le voci di un rapporto difficile con la conduttrice.

Un altro momento "thrilling" tra Caterina Balivo e il gruppo di autori de La volta buona. Durante il blocco dedicato al gioco a premi, quello con la classica telefonata da casa, che Caterina Balivo ha condotto insieme all'ospite di puntata Elena Santarelli, c'è stato un attimo che è parso molto strano e che ha rinfocolato quanto si dice tra i corridoi di Viale Mazzini, e cioè che tra la conduttrice e la squadra di autori del programma non corra buon sangue: "Gli autori vogliono così", ha detto la conduttrice.

Cosa è successo

La signora aveva risposto esattamente alla domanda, ma prima di vincere il premio c'era ancora un'altra domanda tra lei e il premio. Mentre Caterina Balivo spiegava quello che sarebbe dovuto accadere, Elena Santanelli ha lasciato intendere qualcosa sulla necessità di dover fare un ulteriore passaggio, probabilmente ritenuto superfluo. "La signora ha indovinato, ha risposto benissimo alla domanda e adesso dobbiamo capire…", spiega Caterina Balivo ed è qui che Elena Santanelli interviene: "No, un altro passaggio…". Caterina Balivo la stoppa: "Lo penso anche io, ma gli autori vogliono così…". Poi il commento di Elena Santanelli: "Cattivi".

Lo strano discorso in apertura di edizione

Le voci di un rapporto per niente idilliaco tra la conduttrice e gli autori sono cominciate proprio nel corso del discorso di saluto di Caterina Balivo, in fase di partenza del progetto. Nel monologo iniziale, infatti, le sue parole sono apparse abbastanza strane: "Ho accettato solo dopo aver preso del tempo per decidere. […] Non so se ci riusciremo, ma ce la metteremo tutta. Noi vogliamo questo ed è per questo che si chiama La Volta Buona". E ancora: "Ce la metteremo tutta. Con un gruppo di lavoro fantastico, che non amo ancora. Loro non ameranno me o mi ameranno, non lo so come andrà". Queste parole hanno fatto accendere una spia che, anche dopo la puntata odierna, continua a restare lì. Bene in vista.