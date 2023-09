“Come ti permetti?”, la reazione di Katia Ricciarelli alla domanda di Caterina Balivo su Carreras “Ma come ti permetti?”, così Katia Ricciarelli ha risposto a Caterina Balivo che aveva dato per scontato fosse stata l’amante di Josè Carreras. Uno scherzo della cantante che ha generato un attimo di panico nello studio de La volta buona.

A cura di Stefania Rocco

Attimi di imbarazzo nello studio de La volta buona, il programma condotto da Caterina Balivo su Rai1. Nella puntata di oggi la conduttrice ha invitato la soprano Katia Ricciarelli affinché le raccontasse la storia della sua vita. Quando la discussione si è spostata sul grande amore vissuto con Josè Carreras, Balivo ha dato per scontato che i due fossero stati amanti. “Ero stanca di fare l’eterna fidanzata. Lui era già sposato”, è stata la frase di Ricciarelli dalla quale Balivo ha dedotto fossero stati amanti. Tanto che le ha chiesto: “Ah, tu eri l’amante? Non lo sapevo”. “Come ti permetti?”, ha risposto a voce bassa Katia prima di sorridere e svelare lo scherzo, “Io ero l’amore della sua vita”.

Josè Carreras, già sposato, lasciò la moglie per Katia Ricciarelli

In realtà, Caterina Balivo non è andata lontano dalla realtà, almeno nel descrivere la fase iniziale della storia d’amore tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras. Era stata proprio la soprano, in più di un’occasione a raccontare che il tenore aveva deciso di lasciare la moglie per poter vivere la relazione con la collega. “Lui era sposato e lasciò sua moglie per me. È stato un amore folle”, aveva raccontato Katia nella Casa del Grande Fratello Vip. La decisione di tornare single per poter stare con Ricciarelli, Carreras la mantenne solo per un periodo di tempo. “Quando lo lasciai, lui tornò dalla moglie e fece anche un figlio”, aveva raccontato la soprano, “Ho sofferto, però, mi sono detta che era colpa mia. Lui mi aveva detto che era finita con la moglie. In realtà, dopo anni che andavamo avanti così, lui aveva fatto un altro figlio”.

L’amore tra Katia Ricciarelli e Josè Carreras durato 13 anni

La storia d’amore tra i due, caratterizzata da una forte passione e da diverse pause, durò 13 anni. Di recente, intervistata dal Corriere, Ricciarelli ha ammesso che il motivo della rottura sarebbe da ricercare nei continui tradimenti dell’ex compagno. “È finita perché non mi andava di essere tradita”, ha raccontato la soprano, “I tenori sono corteggiatissimi e le tentazioni fuori dai teatri abbondano”.