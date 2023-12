Gli ascolti tv di martedì 19 dicembre: chi ha vinto tra Sanremo Giovani e la Coppa Italia Chi ha vinto la gara in termini di ascolti tv tra Sanremo Giovani su Rai 1 e la Coppa Italia su Canale 5. Tutti i dati Auditel di martedì 19 novembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Ieri sera, martedì 19 novembre 2023, il palinsesto televisivo ha offerto ai telespettatori intrattenimento, film, programmi di approfondimento e attualità e pellicole di animazione per tutta la famiglia. Su Rai1 è andato in onda l'appuntamento con Sanremo Giovani, su Canale 5 è stata trasmessa la partita Napoli – Frosinone, su Italia 1, invece, come di consueto, l'appuntamento con Le Iene.

La sfida agli ascolti tv tra Sanremo Giovani e la Coppa Italia

L'appuntamento in prima serata con la finale di Sanremo Giovani, condotto ovviamente da Amadeus, è stato decisivo per determinare chi, tra i tanti concorrenti selezionati, abbia superato lo step finale e quindi sia riuscito a raggiungere il traguardo sperato di entrare a far parte dei Big della prossima edizione sanremese. Tre, infatti, sono coloro che saliranno sul palco dell'Ariston, ma vincitrice della serata è stata Clara, già nota per la sua carriera di attrice in Mare Fuori. A febbraio, però, vedremo anche i Santi Francesi amatissimi talent di X Factor e BNKR44 tra i trenta cantanti in gara.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa la partita di Coppa Italia tra Napoli e Frosinone. Il match, conclusosi con una schiacciante vittoria della squadra laziale su quella partenopea, è stata accolta con un certo dispiacere dai tifosi azzurri che, dopo l'annata favorevole dello scorso anno, sembra stiano arrancando.

