Giorgio Locatelli a MasterChef Italia sbotta contro Kassandra: "Devi ascoltare, sei molto arrogante" Giorgio Locatelli nella puntata di MasterChef Italia di ieri, 4 gennaio 2024, ha sbottato contro Kassandra, aspirante chef, per il suo comportamento durante la prova Mystery Box: "Risulti molto arrogante, ti sta spiegando una cosa e tu non ascolti".

A cura di Gaia Martino

L'edizione in corso di MasterChef Italia vede tra gli aspiranti chef Kassandra Galindo Rodriguez, originaria di Madrid che vive in Italia, in un paese vicino Trento, da quando ha 6 anni. La giovane ieri sera, giovedì 4 gennaio 2024, si è trovata in difficoltà durane la prova Mystery Box, ma il suo atteggiamento ha fatto storcere il naso ai giudici Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri. "Risulti molto arrogante, devi ascoltare" ha tuonato chef Locatelli davanti ai vani tentativi della concorrente di giustificare i suoi sbagli.

La sgridata dei giudici a Kassandra

Durante la Mystery Box, Kassandra avrebbe voluto servirsi del sifone, strumento che si usa in cucina per preparare mousse ed emulsioni dolci e salate, per arricchire il suo piatto di carne, ma a pochi minuti dalla fine della prova qualcosa è andato storto. "Hai sbagliato qualcosa, è troppo liquido" le ha spiegato Cannavacciuolo prima di richiamare tutti all'ordine perché scaduto il tempo. Kassandra con la voce rotta dalle lacrime ha sbuffato, infuriandosi perché aveva una sola idea in mente che non è riuscita a realizzare. "Quando ha visto che non ti veniva, cambia. Che spuma puoi fare? Non è che vai a mettere sulla carne una spuma. Io ti sto dicendo queste cose per aiutarti, non per distruggerti" ha dichiarato Antonino Cannavacciuolo indispettito. "Ho capito chef, ma la mia idea era quella" ha replicato l'aspirante chef e il suo atteggiamento ha fatto storcere il naso a Giorgio Locatelli che l'ha sgridata: "Risulti molto arrogante, ti sta spiegando una cosa e tu non ascolti". "Sei intelligente, secondo te noi vogliamo che sbagli o che fai un grande piatto? Devi capirlo. Vale per tutti, se vi diciamo qualcosa non è per farvi sbagliare" ha concluso chef Cannavacciuolo.

Chi è l'aspirante chef Kassandra Galindo Rodriguez

Kassandra Galindo Rodriguez è nata a Madrid ma a 6 anni si è trasferita in Italia con la mamma, essendosi i genitori separati. Vive in un paese vicino Trento ed è specializzata in caffetteria, latte art e cocktail in un bar. Convive con Mirco, stanno insieme ufficialmente da due anni dopo quasi dodici anni di tira e molla, scrive Leggo. Su Instagram Kassandra vanta oltre 10 mila followers: condivide foto di sé, della sua vita e della sua avventura a MasterChef Italia.