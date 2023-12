Masterchef 13, chi sono i concorrenti nella classe: i nomi e le foto Masterchef 13 è tornato e gli aspiranti chef sono stati selezionati. I giudici, dopo i live cooking e una serie di nuove sfide anche nella fase iniziale, hanno scelto i venti concorrenti di questa edizione, pronti a contendersi il titolo di vincitore. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il talent show dedicato ai cuochi amatoriali più bravi d'Italia è tornato e dopo una sfilza di live cooking a dir poco esilaranti, è giunta l'ora di formare la classe degli aspiranti chef di Masterchef 13. I giudici, Giorgio Locarelli, Antonino Cannavacciulo e Bruno Barbieri hanno individuato i più meritevoli di proseguire il percorso culinario fino alla conquista dell'ambita vittoria. L'appuntamento per scoprire chi sarà il prossimo vincitore del cooking show più amato di sempre è alle 21:15 su SkyUno. Ecco, quindi, i nomi dei venti concorrenti:

Alberto Pierobon

Alberto ha 33 anni ed è responsabile di una pescheria a San Martino di Lupari, vicino Padova, da cui non si è mai allontanato. Da 11 lavora in un supermercato dove gestisce il reparto del pesce, ma la sua passione per la cucina è nata quando ha iniziato a lavorare come cameriere. Gli piace l'ordine e la pulizia nei suoi piatti e infatti predilige scelte impiattamenti minimal.

Alice Scaffardi

Alice ha 27 anni è nata a Lodi, ma vive a Roma dove fa la grafica. La sua passione per la cucina è nata durante un viaggio in Australia che ha fatto da sola e nel quale si è dovuta rimboccare le maniche e cucinare. È cresciuta con una nonna ligure e una mamma pugliese, per cui le sue tradizioni culinarie sono piuttosto variegate, ma ama modificare i suoi piatti.

Andrea Sciamanna

Andrea Sciamanna ha 34 anni, viene da Senigallia, anche se è nato a Macerata e fa il sommelier. Suo padre è marchigiano, mentre sua madre è cinese. In città i suoi genitori hanno un ristorante cinese, che impegna totalmente sua madre, ed è per questo che Andrea cresce con la zia e la nonna. Dopo il diploma studia enologia, poi lavora in Cine per quattro mesi, dove segue l'apertura di una vinoteca e adesso lavora come sommelier in un ristorante a Senigallia. La sua è una cucina "caotica" e "mondiale".

Antonio Mazzola

Antonio Mazzola ha 28 anni ed è nato a Palermo, dove ha studiato da geometra. A 19 anni lascia la Sicilia e si trasferisce a Monaco di Baviera, dove inizia a lavorare come cameriere nel ristorante dello zio, poi dopo qualche tempo viene assunto in un'azienda importante. È sposato con Mariagiovanna, da cui ha avuto una figlia proprio nel 2023. Il suo sogno è quello di tornare a Palermo per aprire un ristorante, dove mostrare ai clienti la sua idea di gourmet.

Anna Pisano

Anna ha 62 anni e viene da San Marco Argentano, in provincia di Cosenza. Gestisce una farmacia da anni, nella quale lavorano anche i suoi due figli. Cucinare è una delle sue più grandi passioni ed è per questo che ritiene Masterchef sia una sfida che un sogno, anche se suo marito non sembra essere molto d'accordo con questa avventura. I suoi piatti sono profondamente legati alla tradizione calabrese e ispirati dall'amore per la sua famiglia.

Beatrice Belli

Beatrice Belli ha 19 anni e viene da Roma. Ha iniziato da piccolissima a giocare a basket e, infatti, è a tutti gli effetti una cestista, ma studia anche economia all'università. La sua passione più grande, però, è la cucina e infatti adora ripetere i piatti che assaggia nei ristoranti, ma anche replicare le ricette su libri di cucina, da cui apprende tecniche raffinate e difficili. Il suo sogno sarebbe quello di formarsi in ristoranti stellati.

Henintsoa (Chù) Razanadrabe

Ha 22 anni ed è una studentessa. Nata in Madagascar vive i primi anni della sua vita con la madre Nivu, senza mai conoscere suo padre biologico. Cinque anni fa è Stefano, il compagno della madre, a portarle in Italia, ma già aveva conoscenza delle tradizioni italiane grazie alla nonna, che le ha insegnato le basi della cucina nostrana. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante di cucina italiana che guardi alle sue origini.

Deborah Meloni

Ha 30 anni e viene da Poggio Mirteto in provincia di Rieti. Deborah è una team leader che ha imparato a cucinare per necessità, quando a 18 anni è diventata madre. Masterchef rappresenta una sfida con sé stessa.

Eleonora Riso

Eleonora ha 27 anni, nata in provincia di Livorno, vive a Firenze dove fa la cameriera da cinque anni. Si è definita una ragazza fuori dagli schemi, come dimostrano le sue scelte di vita: dopo aver vissuto in Francia, decide di trasferirsi in una sorta di comune, immersa tra i boschi. La sua passione per la cucina è stata fondamentale per superare dei disturbi alimentari di cui ha sofferto negli anni e di recente ha iniziato a cucinare sempre più spesso piatti vegani e vegetariani.

Filippo Baldo

Ha 25 anni, laureato in Architettura lavora in uno studio di ingegneria e viene da Cittadella. La sua passione per la cucina è iniziata durante il lockdown, quindi è da poco tempo che si diletta. Uno dei suoi obiettivi è quello di unire la cucina italiana con quella giapponese, per cui sperimenta spesso nuove ricette, ma sua nonna materna che è venezuelana gli ha insegnato anche alcune ricette tipiche della sua tradizione.

Fiorenza Pennacchio

Fiorenza ha 31 anni, lavora come tecnico di radiologia in una clinica privata e viene da Giugliano, in Campania. È sposata e ha un rapporto bellissimo con le sue tre sorelle. La passione per la cucina le è stata trasmessa dalla madre, dalla quale ha appreso tutto quello che sa solo guardandola. Il suo sogno è quello di aprire un ristorante a Barcellona.

Kassandra Galindo Rodriguez

Kassandra ha 25 anni ed è nata a Madrid. Ma all'età di 6 anni si trasferisce in Italia, vicino Trento, dove vive il compagno della madre. Lavora come barista sin da quando aveva 16 anni, la passione per la cucina è nata con il suo lavoro. Cucinando per sé ha iniziato a sperimentare, avvicinandosi anche a ricette orientali. Sogna di aprire un bare dove proporre pranzi sofisticati.

Lorenzo Silvidio

Ha 20 anni e si occupa di network marketing, dopo aver accantonato il sogno del calcio. La cucina è parte integrante della sua vita sin da quando è ragazzino, ma il suo sogno è quello di aprire una catena di ristoranti che seguano un nuovo format: "avere un alimentari in cui i clienti possano scegliere la materia prima e consegnarla direttamente a degli chef".

Marcus Agerstroem

Marcus ha 43 anni, cresce in Svezia e a 19 anni si trasferisce a Barcellona, dove incontra Giuliana, la sua fidanzata. Hanno vissuto anche in India, Spagna e Paesi Bassi, ma adesso entrambi si sono trasferiti in Italia. La cucina è il suo regno, non è solo un dovere ma anche una passione profonda. La sua è una cucina internazionale, dove l'impiattamento ha un ruolo fondamentale.

Michela Morelli

Michela ha 43 anni, e viene da Appiano sulla Strada del Vino. È sposata ha tre figli e ha iniziato a lavorare come personal trainer 3 anni fa. È anche un'esperta di nutrizione, tanto da avere una pagina Instagram in cui presenta piatti "belli, colorati, ricchi di frutta e verdura e bilanciati".

Niccolò Califano

Niccolò ha 26 anni ed è uno studente di Medicina, ed è nato in Germania. A 5 anni si trasferisce in Emilia-Romagna, la cucina è uno dei suoi tanti interessi, anche perché ha avuto un coinquilino che frequentava la scuola di cucina di Gualtiero Marchesi e quindi ha appreso osservando. La sua cucina è tradizionale, ma non troppo.

Nicolò Molinari

Nicolò ha 19 anni è nato a Napoli, a 5 anni si è trasferito a Firenze e ora si trova a Roma dove studia Giurisprudenza. Le sue origini ritornano spesso nei suoi piatti, insieme alle materie prime semplici, ma con un tocco di innovazione, appresa anche nei diversi ristoranti stellati in cui è stato. Inoltre è appassionato di pesca e apnea.

Sara Bellinzona

Nata a Broni, provincia di Pavia, Sara ha 25 anni ed è diventata perito chimico per lavorare nell'aziende vitivinicola di famiglia. Durante gli studi lavora come cameriera e ad oggi lavora anche in un'azienda che produce cioccolato. Si è laureata in Scienza Gastronomiche e ha proseguito con Gestione delle Imprese Agroalimentari. Vorrebbe aprire un agriturismo.

Settimino Difonzo

Ha 61 anni a viene da Santeramo in Colle, in provincia di Bari. Nella vita è un pizzicagnolo, lavoro che ama da sempre, perché lo mette a contatto con la gente, a cui fornisce anche non poche ricette. La sua è una cucina dai sapori semplici, pugliesi in primis. Cucinare è un divertimento per lui e adora passeggiare per la Murgia a caccia di cardoncelli, asparagi selvatici e cicorielle, che, nei suoi piatti, non mancano mai.

Valeria Zullo

Ha 52 anni ed è una personal trainer oltre che atleta di windsurf. Valeria, nata e cresciuta a Roma, vive tra Terracina e il Circeo, ha vinto 4 volte i mondiali. Ha preso parte a Non è la Rai e si è laureata in Giurisprudenza, lasciando la sua carriera da giurista per il windsurf. La sua partecipazione a Masterchef la motiva così: "voglio lanciarmi in qualcosa di nuovo, in un’avventura diversa da quello che ho fatto tutta la vita".