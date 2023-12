Masterchef Italia 2023 in tv e in streaming: dove vedere le nuove puntate su Sky e NOW Giovedì 14 dicembre 2023 va in onda su Sky e Now la prima puntata della nuova edizione di Masterchef Italia con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli. Tra gli ospiti, due ritorni: Joe Bastianich e Iginio Massari.

La nuova edizione di Masterchef Italia, con Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, inizia giovedì 14 dicembre 2022. Le puntate vanno in onda su Sky e su NOW in diretta. Tra gli ospiti annunciati, due grandi ritorni: Joe Bastianich e Iginio Massari. Tra gli altri ospiti: Alex Atala, Chiara Pavan, Riccardo Gaspari, Assaf Granit, Mory Sacko, Andreas Caminada.

Masterchef 13, quando e dove vederlo su Sky e NOWTv

Masterchef Italia 13 andrà in onda a partire da giovedì 14 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. Le puntate saranno disponibili on demand e visibili su Sky Go e su NOW. Nelle prime puntate, attraverso le consuete prove di Live Cooking e Stress Test, definiranno il cast di 20 concorrenti che si sfideranno in 24 episodi suddivisi in 12 puntate. Quest'anno si tocca quota 300 episodi dello show italiano. La lista completa degli episodi:

Masterchef Italia 13, prima puntata: 14 dicembre

Masterchef Italia 13, seconda puntata: 21 dicembre

Masterchef Italia 13, terza puntata: 28 dicembre

Masterchef Italia 13, quarta puntata: 4 gennaio

Masterchef Italia 13, quinta puntata: 11 gennaio

Masterchef Italia 13, sesta puntata: 18 gennaio

Masterchef Italia 13, settima puntata: 25 gennaio

Masterchef Italia 13, ottava puntata: 1 febbraio

Masterchef Italia 13, nona puntata: 8 febbraio

Masterchef Italia 13, decima puntata: 15 febbraio

Masterchef Italia 13, undicesima puntata: 22 febbraio

Masterchef Italia 13, dodicesima puntata: 29 febbraio

Il vincitore di Masterchef Italia 13 riceverà 100.000 euro in gettoni d'oro e la possibilità di pubblicare il proprio libro di ricette edito da Baldini+Castoldi. Inoltre, avrà garantito l'accesso presso un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

Come vedere Masterchef Italia 13 senza Sky, quando va in onda la replica in chiaro su TV8

Masterchef Italia 13 andrà in onda in replica e in chiaro anche su Tv8, ma al momento non c'è ancora una data stabilita con certezza. Tutte le edizioni, generalmente, sono state replicate in chiaro solo quando l'edizione in corso sulla pay-tv è terminata. Anche quest'anno, a meno di clamorosi cambi di programma, dovrebbe rispettarsi questa prassi.