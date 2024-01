Chi è Kassandra Galindo Rodriguez, la concorrente di MasterChef 13 originaria di Madrid Kassandra Galindo Rodriguez, 25enne originaria di Madrid, è una delle protagoniste di MasterChef Italia 13. Si è trasferita in Italia a 6 anni, oggi vive con il fidanzato in provincia di Trento: conosciamola meglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Kassandra Galindo Rodriguez è una delle protagoniste dell'edizione in corso di MasterChef Italia. Originaria di Madrid, la giovane 25enne si sta facendo conoscere per il suo carattere forte e per la sua determinazione. Nonostante i momenti di fragilità vissuti nel talent culinario di Sky Uno, ha dimostrato di essere molto sicura di sé. I suoi modi di fare, però, hanno infastidito i suoi compagni di avventura, compresi i telespettatori. In una delle puntate andate in onda anche lo chef Locatelli è stato costretto a riprenderla: "Risulti molto arrogante", le ha detto. Conosciamola meglio.

Chi è Kassandra Galindo Rodriguez, barista originaria di Madrid

Kassandra Galindo Rodriguez ha 25 anni ed è originaria di Madrid. Si è trasferita in Italia all'età di 6 anni, dopo la separazione dei genitori e non ha più rapporti con il padre. La figura paterna la vede oggi nel compagno della mamma. La concorrente di MasterChef vive a Verla di Giolo (in provincia di Trento) insieme al fidanzato Mirco: lavora come barista da molti anni e a causa dei suoi orari lavorativi si è spesso dovuta arrangiare nel prepararsi i pasti. Si è così avvicinata al mondo della cucina e desidererebbe diventare una chef: il suo sogno è quello di aprire un bar in cui poter proporre anche dei pranzi gourmet. Su Instagram (il cui profilo si chiama oggi kassandra_masterchef13) è seguita da oltre 13 mila followers: con loro condivide scatti della sua vità privata e del suo attuale percorso nel talent show culinario.

Il percorso di Kassandra a MasterChef Italia 13

Fragile, ma allo stesso tempo determinata e sicura di sé. Kassandra è diventata inevitabilmente una delle protagoniste dell'edizione in corso di MasterChef Italia. Nelle ultime puntate, dopo aver mostrato le sue fragilità e raccontato di non riuscire spesso a reggere il peso dell'ansia, ha deciso di mettere in pratica strategie e con la sua faccia tosta si sta facendo, tra i concorrenti, terra bruciata. Nella puntata dell'11 gennaio 2024, infatti, dopo aver lasciato Settimino senza ingredienti per poter cucinare, non è stata scelta da nessun compagno per la prova in esterna: è stata ‘abbandonata' al suo grembiule nero, senza la speranza di poter evitare il Pressure Test.